बकरीद पर यूपी में हाई अलर्ट, सड़कों पर नमाज की पाबंदी, पूर्व से पश्चिम तक फोर्स का फ्लैग मार्च
28 मई को होने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शांतिपूर्ण और सौहाद्रपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
High Alert In UP: 28 मई को होने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शांतिपूर्ण और सौहाद्रपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मेरठ से लेकर बनारस तक यूपी तक हर जिले में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। यूपी सरकार ने सभी जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर कार्य योजना लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। बकरीद से पहले यूपी में हर जिले में पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। कहीं भी अराजकता का माहौल न हो इसको लेकर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए भी पाबंदी लगाई गई है।
बकरीद पर संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पहरा रहेगा
बकरीद के अवसर पर गुरुवार को डेढ़ दर्जन संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध रहेंगे। डीजीपी मुख्यालय स्तर से इन जिलों को अतिरिक्त पीएसी भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच शरारती तत्वों के त्योहार के मौके पर गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरते जताने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल समेत अन्य संवेदनशील जिलों के डीएम व एसपी से सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत निर्देश दिए थे। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, प्रयागराज समेत अन्य शहरों में मिली-जुली आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी।
मेरठ पुलिस ने कसी कमर
बकरीद को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। एसएसपी के निर्देशन में एसपी सिटी ने थाना कोतवाली और देहली गेट क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। बाजारों, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था का संदेश दिया गया। एसपी सिटी ने बताया कि बकरीद की नमाज को लेकर शाही ईदगाह और उसके आसपास विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। नमाज के दौरान 481 पुलिसकर्मी तथा दो कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, मोबाइल पार्टियां और निगरानी सक्रिय रहेगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
कानपुर में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
बकरीद को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मंगलवार रात को डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव, एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह और एसीपी सीसामऊ अमरनाथ यादव ने पुलिस टीम और आरएएफ के साथ सीसामऊ, बजरिया और चमनगंज थाना क्षेत्र में मार्च किया। पुलिस बल ने प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, घनी आबादी वाले इलाकों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वहीं अधिकारियों ने व्यापारियों और धर्म गुरुओं से संवाद कर त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मानने का आग्रह किया।
सड़क पर न पढ़ें नमाज, समझदारी से काम लें
ईद उल अजहा (बकरीद) के मौके पर जमीअत उलमा ए हिंद ने पहली बार जमीअत के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी के साथ गाइडलाइन जारी की है। इसमें सड़क पर बकरीद की नमाज न अदा करने पर जोर देते हुए नाजुक हालात में समझदारी से काम लेने की सलाह दी गई है। जमीअत उलमा के प्रदेश महासचिव (नाजिम ए आला) मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासिमी ने कहा कि नमाज और कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जमीअत के सदर की तरफ से जारी किए गए हैं। मौजूदा संवेदनशील (नाज़ुक) हालात को देखते हुए ज्यादा सावधानी, समझदारी और बुद्धिमानी की जरूरत है। निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि किसी किसी तरह की शरारत का मौका न मिल सके। ईद-उल-अजहा की नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा की जाए और सड़कों या सार्वजनिक रास्तों पर सफें (लाइनें) बनाने से पूरी तरह बचा जाए। ट्रैफिक न रोका जाए।
अपर पुलिस आयुक्त ने की पैदल गश्त
वाराणसी अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरि मीना ने बकरीद के मद्देनजर मंगलवार को बेनियाबाग, नई सडक, रामापुरा, गोदौलिया होते सोनारपुरा तक पैदल गश्त किया की। संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पर्व के दिन सतर्कता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के निर्वहन का निर्देश दिया। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन जांच पर जोर दिया।
बकरी को लेकर चार जोन में बंटा रामपुर, 23 टीमें बनाईं
रामपुर समेत जिलेभर में 180 ईदगाह समेत 1420 मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले को चार जोन में बांट 23 टीमें बनाई गई है। इसके साथ ही छह सीओ,40 निरीक्षक,90 उपनिरीक्षक और करीब दो हजार सिपाहियों को तैनात किया गया है।
बरेली में सुबह से रात तक रहेगा रूट डायवर्जन
ईद-उल-अज़हा (बकरीद) ईद के चलते 28 मई को शहर में रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 05.00 बजे से समाप्ति तक सभी प्रकार के भारी वाहन नगर में प्रतिबंधित रहेंगे। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसलिए ध्यान रहे, घर से वाहन लेकर निकलते समय रूट डायवर्जन का विशेष ध्यान रखें।
यह रहेगी रूट डायवर्जन की व्यवस्था
दिल्ली, रामपुर, नैनीताल एवं पीलीभीत की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनको बरेली आना है, उन्हें झुमका तिराहा बड़ा बाईपास विलवा, विलयधाम, नवदिया झादा, इन्वर्टिंस तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर आ सकेंगे। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल एवं पीलीभीत की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास से विलयधाम इन्वर्टिस से नो-एन्ट्री समय के अतिरिक्त समय प्रातः 07.00 बजे से पूर्व में कैण्ट, बुखारा होकर जा सकेंगें। बदायूं की तरफ आने वाले भारी वाहन नो-एन्ट्री के समय प्रातः 07.00 बजे से पूर्व में रामगंगा, बुखारा, कैण्ट होकर बरेली आ सकेंगे। दिल्ली, रामपुर की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें झुमका तिराहे से मिनी बाईपास, इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर, 100 फुटा पूर्वी होते हुये सैटेलाइट बस स्टैण्ड तक आएंगी और इसी रास्ते से वापस जाएंगी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।