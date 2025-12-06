Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newshigh alert in up on anniversary of babri masjid demolition ayodhya mathura sambhal under strict surveillance
बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा, संभल में चप्पे-चप्पे की निगरानी

संक्षेप:

यूपी के प्रमुख शहरों में होटल और धर्मशाला इत्यादि जगहों पर रुके हुए लोगों का सत्यापन भी किया गया। शुक्रवार की शाम पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाल कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। क्षेत्राधिकारी को व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। सुरक्षाकर्मियों को नियत स्थानों पर तैनात कर दिया गया।

Dec 06, 2025 02:06 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
बाबरी ढांचा ध्वंस की तारीख छह दिसंबर को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन सतर्क है। पूरी अयोध्या को जोन,सेक्टर और सब में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। एक्सक्लूसिव ट्रेस डिटेक्टर, बम डिस्पोजल यूनिट के साथ अयोध्या धाम जंक्शन, राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर ड्रोन उड़ाकर पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। अयोध्या के साथ ही यूपी की अन्य धार्मिक शहरों मथुरा, काशी, संभल, प्रयागराज आदि में भी निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या, संभल और मथुरा में पुलिस और पीएसी के अलावा रैपिड रिएक्शन फोर्स (आरआरएफ) की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी और कमांड एंड क्रंट्रोल सेंटर के जरिए भी निगरानी की जा रही है।

यूपी के प्रमुख शहरों में होटल और धर्मशाला इत्यादि जगहों पर रुके हुए लोगों का सत्यापन भी किया गया है। शुक्रवार की शाम को पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाल कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। क्षेत्राधिकारी को संपूर्ण पुलिस व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। एक दिन पूर्व ही सुरक्षाकर्मियों को नियत स्थानों पर तैनात कर दिया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर, शाही ईदगाह मस्जिद, भीड़भाड़ वाले बाजारों औैर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। छह दिसंबर को विभिन्न संगठनों द्वारा शौर्य दिवस मनाने और जन्मस्थान की देहरी पूजन करने की घोषणा के बाद जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंताजामात किये गए। करीब 150 लोगों को पाबंद कर दिया गया है।

शुक्रवार शाम से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व ईदगाह तक न पहुंच पाए। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। करीब 150 से अधिक लोगों को पुलिस शांतिभंग में पाबंद कर चुकी है। बताते चलें कि छह दिसंबर को बाबरी ध्वंस के बाद हिन्दुवादियों द्वारा इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। शनिवार छह दिसंबर को शांति व्यवस्था बनाने रखने को लेकर जहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसके लिये स्थानीय पुलिस बल के अलावा आगरा जोन से पांच सीओ के अलावा करीब सात सैकड़ा पुलिस कर्मी आये हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
