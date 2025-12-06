बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा, संभल में चप्पे-चप्पे की निगरानी

संक्षेप: यूपी के प्रमुख शहरों में होटल और धर्मशाला इत्यादि जगहों पर रुके हुए लोगों का सत्यापन भी किया गया। शुक्रवार की शाम पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाल कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। क्षेत्राधिकारी को व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। सुरक्षाकर्मियों को नियत स्थानों पर तैनात कर दिया गया।

बाबरी ढांचा ध्वंस की तारीख छह दिसंबर को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन सतर्क है। पूरी अयोध्या को जोन,सेक्टर और सब में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। एक्सक्लूसिव ट्रेस डिटेक्टर, बम डिस्पोजल यूनिट के साथ अयोध्या धाम जंक्शन, राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर ड्रोन उड़ाकर पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। अयोध्या के साथ ही यूपी की अन्य धार्मिक शहरों मथुरा, काशी, संभल, प्रयागराज आदि में भी निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या, संभल और मथुरा में पुलिस और पीएसी के अलावा रैपिड रिएक्शन फोर्स (आरआरएफ) की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी और कमांड एंड क्रंट्रोल सेंटर के जरिए भी निगरानी की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी के प्रमुख शहरों में होटल और धर्मशाला इत्यादि जगहों पर रुके हुए लोगों का सत्यापन भी किया गया है। शुक्रवार की शाम को पुलिस बल ने पैदल मार्च निकाल कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। क्षेत्राधिकारी को संपूर्ण पुलिस व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। एक दिन पूर्व ही सुरक्षाकर्मियों को नियत स्थानों पर तैनात कर दिया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर, शाही ईदगाह मस्जिद, भीड़भाड़ वाले बाजारों औैर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। छह दिसंबर को विभिन्न संगठनों द्वारा शौर्य दिवस मनाने और जन्मस्थान की देहरी पूजन करने की घोषणा के बाद जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंताजामात किये गए। करीब 150 लोगों को पाबंद कर दिया गया है।