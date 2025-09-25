अरे! बंशी तो कान्हा की है, राधा के पास क्यों? वृंदावन के अनूठे मंदिर में चकित हुईं राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को मथुरा-वृंदावन के दौरे पर थीं। इस दौरान निधिवन के मंदिर में पहुंची तो कृष्ण की जगह राधा रानी के हाथ में बंसी देखकर चकित हो गईं।सेवायत से जिज्ञासावश इसे लेकर प्रश्न भी कर दिया। सेवारत ने उन्हें इससे जुड़ी पूरी कहानी सुनाई।

अरे। ये बंशी तो कान्हा के पास रहती है। यहां राधा जी के पास क्यों। निधिवन के अनूठे मंदिर में पहुंचकर विस्मृत सी हो गईं महामहिम मुर्मु के मुख से सहसा ये प्रश्न फूट पड़ा। राष्ट्रपति को सेवायत ने विस्तार से कथा बताकर मंदिर का माहात्म्य समझाया। इस दौरान वे किसी सामान्य श्रद्धालु की तरह हाथ जोड़े खड़ी रहीं। अपने परिवार के साथ गुरुवार को प्रेसिडेंट एक्सप्रेस से मथुरा-वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा पर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने यहां सात घंटे गुजारे। इस दौरान वृंदावन की कुंज गलियों और निधिवन की लता-पताओं को देखकर अभिभूत रहीं।

बंशी चोर राधारानी मंदिर में उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए सेवायत रोहित गोस्वामी ने बताया कि बंशी बजाने में श्रीकृष्ण के तल्लीन होने से परेशान होकर राधा जी ने उनकी बंशी चुरा ली थी। इसी पर मंदिर का नाम पड़ा है। सेवायत ने बताया कि निधिवन में संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास ने अपनी संगीत साधना से करोड़ों भक्तों के आराध्य श्रीबांकेबिहारी महाराज को प्रकट किया था। यहां से निकलते समय राष्ट्रपति ने लाखों भक्तों की तरह ही ब्रज की रज भी माथे पर लगाई।

इससे पहले राष्ट्रपति ने करीब आधा घंटे बांकेबिहारी मंदिर में घरवालों के साथ दर्शन-पूजन किया। यहां सेवायत ने विधि-विधान से पूजन कराया। सुदामा कुटी में राष्ट्रपति ने नाभापीठाधीश्वर सुतीक्ष्ण दास की उपस्थित में सुदामा महाराज की भजन स्थली की नई बनी इमारत का लोकार्पण किया। पारिजात का पौधा रोपा। इसके बाद गो पूजन कर वहां मौजूद संत-महंतों के साथ आध्यात्मिक चर्चा की।

सात घंटे में पांच जगहों का भ्रमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की यात्रा दिन के दो हिस्सों में बंटी थी। कुल सात घंटे के भीतर सुबह उन्होंने वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर, निधिवन और सुदामा कुटी का भ्रमण किया। इसी तरह दिन के दूसरे हिस्से में उन्होंने मथुरा के कुब्जा कृष्ण मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मस्थान की यात्रा पूरी की।

निधिवन के बारे में उत्सुक दिखीं राष्ट्रपति निधिवन के हर राज को कौतूहल से जान रही थीं। उन्होंने जाना कि निधिवन मंदिर कितने बड़े क्षेत्र में बना है, यहां कितने वृक्ष हैं? और इन पेड़ों का महत्व क्या है? गोस्वामी ने उनको बताया कि यहां 16108 वृक्ष हैं, जोकि श्रीकृष्ण की पटरानियों के नाम से हैं। माना जाता है कि आज भी रात को भगवान श्रीकृष्ण सखी रूपी इन पेड़ों के साथ रास रचाते हैं। इसलिए निधिवन को रासलीला स्थल माना जाता है।

विजिटर बुक में नहीं लिखा कुछ बिहारीजी के दर्शन करने के उपरांत राष्ट्रपति के सामने विजिटर बुक रखी गई। इस पर उन्होंने यात्रा को पूरी तरह निजी बताते हुए कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया।

पूजा के लिए विशेष वस्तुएं थीं राष्ट्रपति के लिए पूजा के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। बांकेबिहारी में उन्होंने कन्नौज से मंगाए गए इत्र से पूजा की तो सबसे अंत श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर उन्होंने 21 पुष्प बत्तियों से राधा-कृष्ण की आरती उतारी।