लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर 21.77 करोड़ की हेरोइन बरामद, दिल्ली ले रहीं 2 महिलाएं गिरफ्तार
संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर 21.77 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेरोइन को दिल्ली ले जा कर वहां एक बड़े ड्रग हैंडलर को सौंपने काम दोनों महिलाओं को दिया गया था।
यूपी की राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर न्यूजलपाईगुड़ी-दिल्ली एक्सप्रेस से 3.110 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इसे दो महिलाएं अपने सामानों में छुपाकर ले जा रही थीं। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 21.77 करोड़ रुपये बताई जा रही है। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेरोइन को दिल्ली ले जा कर वहां एक बड़े ड्रग हैंडलर को सौंपने काम दोनों महिलाओं को दिया गया था।
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को गोपनीय सूचना मिली कि न्यूजलपाईगुड़ी-दिल्ली एक्सप्रेस से हेरोइन की एक बड़ी खेप दिल्ली ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम मंगलवार की सुबह चार बजे से ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजाार करने लगी। सुबह पांच बजे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो गोपनीय सूचना पर संबंधित बोगी में संदिग्ध दो महिला यात्रियों की पहचान कर उनके सामानों की तलाशी ली। उनके सामानों के अंदर छिपा कर रखे गए कई पैकेट मिले, जिसमें सफेद रंग का पाउडरनुमा पदार्थ पाया गया। बरामद पदार्थ का परीक्षण एनडीपीएस फील्ड टेस्टिंग किट से किया गया, जिसमें वह हेरोइन पाया गया। तौल कराने पर बरादम हेरोइन कुल 3.110 किलोग्राम पाई गई।
डीआरआई अधिकारियों के अनुसार इस जब्त मादक पदार्थों का अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग ₹21.77 करोड़ है। बताया कि हेरोइन एक अत्यंत नशीला एवं खतरनाक मादक पदार्थ है, जिसका दुरुपयोग गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक जोखिम उत्पन्न करता है। इसका अवैध परिवहन एवं सेवन, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। दोनों महिला यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेस (एनडीपीएस ) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।