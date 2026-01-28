Hindustan Hindi News
यूपी के इस शहर में बैंकाक से लाई गई 2 करोड की हेरोइन, तस्करी रैकेट का भंडाफोड़; 6 गिरफ्तार

Jan 28, 2026 12:40 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में हेरोइन की तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) लखनऊ और गीडा थाना पुलिस ने सोमवार सुबह छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बैंकॉक से मादक पदार्थ मंगवाने वाले गिरोह के सरगना की तलाश चल रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोपहर बाद सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, बरामद नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 2.35 करोड़ रुपये है।

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर गीडा क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। इस पर एएनटीएफ लखनऊ और गीडा पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ाई। नौसढ़ में दो चार पहिया वाहनों को चिह्नित कर घेराबंदी की गई। वाहनों में सवार छह लोगों को मौके पर ही रोक लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 770 ग्राम अवैध आर्गेनिक/हाइड्रोपोनिक बीड्स (ओसियन ग्रीन) तथा 1.025 किलोग्राम हेरोइन, आठ एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक लाख रुपये नगद बरामद हुए। ड्रग्स की तस्करी में प्रयुक्त दोनों चार पहिया वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि बरामद नशीले पदार्थों को छोटे-छोटे पैकेटों में तैयार कर शहर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ओसियन ग्रीन हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार की जाने वाली हाइब्रिड किस्म की गांजा श्रेणी की ड्रग है। इसमें नशे की क्षमता सामान्य गांजे से ज्यादा होती है। वहीं, स्मैक या हेरोइन अत्यंत खतरनाक नशीला पदार्थ है। इसके सेवन से जान का खतरा बना रहता है।

सरगना की चल रही है तलाश

गिरफ्तार अभियुक्तों में खजनी का साहिल उर्फ शमशाद अहमद, गोला बाजार के मिश्रौली निवासी श्याम मोहन यादव, गगहा के गजपुर निवासी जितेन्द्र गुप्ता, तिवारीपुर के सुभाष नगर सूरजकुंड निवासी राहुल दूबे, बेलीपार के मलांव निवासी मनोज चौरसिया और देवरिया जिले के एकौना स्थित नीबा निवासी संतोष पांडेय शामिल हैं। पूछताछ और जांच में पता चला कि बड़हलगंज के सिधुआपार गांव का सैम उर्फ विपुल इस गिरोह का सरगना है।

बैंकॉक से ड्रग्स मंगवाकर अपने साथियों को देता है। एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मादक पदार्थ की सप्लाई चेन, इसके स्रोत और नेटवर्क में जो भी शामिल होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सैम की तलाश चल रही है। आरोपितों के कब्जे से मिली गाड़ी सैम उर्फ विपुल की है।

