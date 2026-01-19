यूपी में सांडों के झुंड ने किया युवक पर हमला, बाइक सवार को सड़क पर गिराया, वीडियो वायरल

संक्षेप: बुलंदशहर में आवारा सांडों के झुंड ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सांडों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांडों के झुंड ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सांडों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान समाचार पत्र वायरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है। खुर्जा नगर पालिका अध्यक्ष अंजना सिंघल ने बताया कि आवारा पशुओं को पकड़वाने के नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही सभी आवारा पशुओं को पकड़वाया जाएगा।

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें एक बाइक सवार पर दो सांड हमला करते दिख रहे हैं। बाइक सवार भी नीचे गिरा है। जिस पर सांड हमला कर घायल कर रहे हैं। वीडियो जटीया पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड का बताया जा रहा है। इसी दौरान अन्य बाइक सवार मौके पर आ गए। सांडों ने उन पर भी हमला करने का प्रयास किया। बाइक सवारों ने तेजी से बाइक को दौड़ाकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान मौका पाकर सांडो के हमले से घायल बाइक सवार उठकर भाग निकला। बाइक सवार पर सांडों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग विभिन्न प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों के अनुसार आवारा पशुओं को पकड़वाने की कई बार नगर पालिका में शिकायत की है। जिसके बाद भी उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिससे लोगों में आक्रोश है।

रेलवे अधिकारियों की स्पेशल ट्रेन टकराया सांड बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे के बड़ागांव रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा सांड रेलवे अधिकारियों की स्पेशल ट्रेन से टकरा गया। जिससे रेलवे कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं, ट्रेन की टक्कर से सांड की मौके पर ही मौत गई। हादसे के बाद 20 से 25 मिनट तक अधिकारियों की स्पेशल ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ही खड़ी रही। सोमवार शाम एक सांड घूमते हुए बड़ागांव रेलवे फाटक पर पहुंच गया। जैसे ही वह रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने लगा। तभी बागपत की ओर से दिल्ली जाने जा रही रेलवे के डिविजन अधिकारियों की स्पेशल ट्रेन पहुंच गई।