हेमा मालिनी ने कहा ‘अब मथुरा की बारी है’। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मथुरा में BJP का चिंतन शिविर आयोजित हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया। जानिए भाजपा की चुनावी रणनीति के बड़े संकेत।

अयोध्या के बाद अब मथुरा पर नजर; हेमा मालिनी ने दिया बड़ा संकेत, 2027 चुनाव से पहले BJP का खास प्लान (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। इसकी झलक मथुरा में आयोजित पार्टी के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देखने को मिल रही है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी साफ संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मथुरा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि ‘अब मथुरा की बारी है।’ हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र में डेरा डाला हुआ है।

हेमा मालिनी ने सोमवार को मथुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अयोध्या और काशी के बाद इस बार मथुरा भी चुनाव के लिहाज से बड़ा मुद्दा है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर निर्माण की इच्छा भी जाहिर की। उनके इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति के महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मथुरा में जुटे भाजपा के दिग्गज, 2027 के लिए तैयार हो रहा रोडमैप भाजपा की दो दिवसीय चिंतन बैठक सोमवार, 16 नवंबर को मथुरा के परखम गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र में शुरू हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश की राजनीति और संगठन से जुड़े 54 वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक मजबूती, चुनावी रणनीति और विकसित उत्तर प्रदेश का रोडमैप तैयार करना है। भाजपा लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर हेमा मालिनी ने क्या कहा? मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने चिंतन बैठक के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि का निर्माण उचित तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम मथुरा में अपनी बैठक शुरू कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि का निर्माण भी उसी तरह उचित तरीके से हो, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है।’’

हेमा मालिनी ने मथुरा में पार्टी की बैठक आयोजित होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह भगवान श्रीकृष्ण की नगरी है और यहां से उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करने पर चर्चा होना महत्वपूर्ण है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठना चाहिए, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी की किसी विशेष योजना या कार्यक्रम की जानकारी होने से इनकार किया।

केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल मथुरा में भाजपा की चिंतन बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, ‘अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है।’ मौर्य ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की पैरवी करते हुए कहा कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया या आपसी सहमति का रास्ता अपनाया जा सकता है।

उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस मुद्दे पर साथ आने का न्योता दिया। मौर्य ने कहा कि अगर अखिलेश यादव भगवान श्रीकृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो उन्हें मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा में भाजपा का साथ देना चाहिए।

मौर्य ने यह भी दावा किया कि भाजपा 2027 में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी के वोट बैंक को लेकर 60 प्रतिशत मतदाताओं के समर्थन का दावा भी किया।

भाजपा ने मथुरा को ही चिंतन बैठक के लिए क्यों चुना? मथुरा में भाजपा की बैठक आयोजित करने के पीछे धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा अब मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाती दिख रही है।

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद और कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। हिंदू पक्ष इस स्थान को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान मानता है और वहां भव्य मंदिर निर्माण की मांग करता रहा है। विवादित स्थल पर कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर के निकट शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है।

भाजपा के लिए मथुरा का महत्व केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस क्षेत्र की अपनी अहमियत है।