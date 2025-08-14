Help to Palestinian Muslims from UP, Saharanpur NGO came on police radar यूपी से फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद, पुलिस की रडार पर आया सहारनपुर का एनजीओ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsHelp to Palestinian Muslims from UP, Saharanpur NGO came on police radar

यूपी से फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद, पुलिस की रडार पर आया सहारनपुर का एनजीओ

उत्तर प्रदेश से फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद का मामला सामने आया है। गोपनीय शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सहारनपुर के एनजीओ का नाम पता चला है। इसमें चार से पांच युवक शामिल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पेज बनाकर दो युवक सक्रिया हैं। इनकी भी पुलिस जांच कर रही है।

Yogesh Yadav सहारनपुर, संवाददाताThu, 14 Aug 2025 06:50 PM
फिलस्तीन के मुसलमानों की यूपी से मदद का मामला सामने आया है। यह सब एक एनजीओ बनाकर हो रहा है। इसकी गोपनीय शिकायत के बाद सहारनपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एनजीओ से चार से पांच युवक जुड़े हैं। इसके साथ ही इनमें से दो युवकों ने फेसबुक पर पेज भी बना रखे हैं, जिसके जरिए वह लोगों से संपर्क कर विदेशी फंडिंग के कोशिश करते हैं। इस एनजीओ से अन्य कई लोगों के जुड़े होने की भी संभावना जताई गई है। पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच में जुटी है।

कोतवाली देवबंद क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने एसएसपी को गोपनीय पत्र भेजकर इस मामले की शिकायत की थी। शिकायकर्ता ने पुलिस को बताया था कि जनपद मेरठ और हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के कुछ युवक एक एनजीओ चला रहे हैं, जिसकी आड़ में दंगा भड़काने के मकसद से विदेशों से सदस्यों के खातों में रकम मंगाई जा रही है। जनपद हापुड़ निवासी युवक एनजीओ से जुड़ा होने के साथ ही सहारनपुर में मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक गोपनीय रूप से भेजे गए पत्र में फिलस्तीन के समर्थन में रुपये देकर मुस्लिमों की भीड़ जमा किए जाने का भी जिक्र किया गया है।

इसके अलावा बंगाल के रास्ते हवाला के माध्यम से नकद धनराशि मंगाए जाने का भी जानकारी दी गई है। सूत्र बताते हैं कि शिकायतकर्ता ने फेसबुक पेज पर युवकों द्वारा डाली गई वीडियो भी अपलोड करके पुलिस को भेजी है। उसमें खातों की ट्रांजक्शन जानकारी दी गई है। बताया गया कि इन खातों में मुस्लिमों की मदद को पैसे डाले जाते हैं। शिकायत के बाद से पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है।

खुफिया विभाग और एटीएस भी अलर्ट

सहारनपुर। यह मामला सामने आने के बाद जहां खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है, वहीं आतंकवादी निरोधक दस्ता (एटीएस) ने भी मामले की जांच शुरू की है। एसएसपी आकाश तिवारी ने बताया कि गोपनीय शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच के लिए सीओ नकुड़ एसएन वैभव कृष्ण को नामित किया है। मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन में जुटी है।

