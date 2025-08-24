सवेरा योजना से एक कॉल पर मिल रही मदद, 16 लाख बुजुर्गों ने कराया रजिस्ट्रेशन; जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

यूपी-112 की 'सवेरा' योजना उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए शुरू की गई एक पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस योजना ने अब तक 16 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया है। यूपी-112 द्वारा बुजुर्गों का पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

UP's Savera scheme: उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की सुरक्षा और सेवा के लिए शुरू की गई यूपी-112 की 'सवेरा' योजना एक बड़ी सफलता साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चलाई जा रही इस योजना ने प्रदेश के 16 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को एक कॉल पर सुरक्षा और सम्मान का अनुभव कराया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और डीजी नीरा रावत के निर्देशन में, यूपी-112 द्वारा बुजुर्गों का पंजीकरण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से जोड़ना है, ताकि आपात स्थिति में उन्हें तुरंत सहायता मिल सके। इस योजना से जुड़ने के लिए कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जा सकता है या सीधे 112 पर कॉल करके पंजीकरण करा सकता है।

क्या हैं 'सवेरा' योजना के लाभ? तेज़ सेवा: पंजीकरण कराने वाले बुजुर्गों की कॉल पर यूपी-112 की टीम प्राथमिकता के आधार पर और तेज़ी से पहुंचती है।

नियमित मुलाकात: बीट पुलिस कर्मी और पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) की टीम समय-समय पर बुजुर्गों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने और उनका समाधान करने का प्रयास करती है।

बढ़ रहा लोगों का भरोसा पिछले एक साल में 27,000 से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक इस योजना से जुड़े हैं, जिससे कुल पंजीकृत लोगों की संख्या 16,52,709 हो गई है। यह आंकड़ा बताता है कि इस पहल पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर यूपी-112 ने एक विशेष पहल करते हुए पंजीकृत बुजुर्गों से फ़ोन पर बात की। इस दौरान उनके स्वास्थ्य और समस्याओं के बारे में पूछा गया। इसके अलावा, पीआरवी कर्मी व्यक्तिगत रूप से उनके घरों पर पहुँचे और उन्हें शुभकामनाएं दीं, जिससे बुजुर्गों को यह एहसास हुआ कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

डीजीपी बोले यूपी के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि यूपी-112 की 'सवेरा' योजना हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास लेकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी पुलिस का यह संकल्प है कि हमारे बुजुर्ग हर परिस्थिति में सुरक्षित, सम्मानित और निश्चिंत रहें।

उदाहरण, जहां 'सवेरा' योजना ने मदद की- लखनऊ: 70 वर्षीय एक बुजुर्ग रास्ता भटक गए थे। पीआरवी कर्मियों ने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित घर पहुँचाया, बल्कि उनकी गाड़ी भी चलाकर घर तक छोड़ी।

लखनऊ: 60 वर्षीय एक महिला को उनके बेटे ने पार्क में छोड़ दिया था। पीआरवी ने तत्काल मदद करते हुए उन्हें स्थानीय पुलिस और ग्राम प्रधान से जोड़ा।