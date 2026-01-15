यूपी में बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, अफसरों-डीलरों को सख्ती का आदेश

संक्षेप: यूपी में बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इस बाबत अफसरों और वाहन डीलरों को आदेश जारी किया गया है।

यूपी की योगी सरकार ने ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए सख्ती करने को कहा है। ऐसे में दो पहिया वाहन यानी बाइक और स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। चालक या पीछे बैठने वालों के हेलमेट न लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट न लगाने पर एक हजार का जुर्माना और वाहन चालक का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही दो पहिया वाहन डीलरों को अब बाइक-स्कूटी खरीदने वालों को दो हेलमेट (चालक व सहचालक के लिए) देना जरूरी होगा। आईसीआई मार्का दोनों हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले को ही देना होगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी डीलरों को निर्देश भेज दिए हैं। इससे पहले प्रदेश में डीलरों को एक हेलमेट न खरीदने पर वाहन की बिक्री न करने का आदेश दिया जा चुका है।

वाहन डीलरों के लिए यह आदेश जारी हुआ परिवहन आयुक्त के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी दो पहिया वाहन विक्रेता (डीलर) को आईएसआई मार्क युक्त दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र पंजीयन अन्य दस्तावेजों वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वाहन खरीदने वालों को ही इसकी कीमत अदा करनी होगी। परिवहन आयुक्त ने कहा कि पीछे बैठने वाला व्यक्तियों को हेलमेट लगाने की आदत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सभी प्रदेशों को हेलमेट पहनने के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

हेलमेट न लगाने से बढ़ी मौतें परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की मुख्य वजह वाहन चालक व सहचालक का हेलमेट न लगाना है। इसलिए ही कुछ समय पहले मोटर यान अधिनियम के तहत दो पहिया वाहन चालक व सह चालक को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जा चुका है। इस नियम का पालन न करने पर 1000 रुपये जुर्माना और वाहन चालक का तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित करने का प्रावधान है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि चालक व सह चालक के हेलमेट न पहनने पर सख्ती की जाएगी।