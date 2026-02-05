बंधक बनाया, जान से मारने की धमकी दी; यूट्यूबर शादाब जकाती पर अब दूसरी महिला के आरोप

संक्षेप: मेरठ के इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पर झारखंड की महिला ने एक साल तक बंधक बनाकर शोषण, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी का एक विवादित वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

मेरठ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर शादाब जकाती पर झारखंड की रहने वाली महिला चांदनी उर्फ तबस्सुम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि शादाब ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क किया और रील बनाने के बहाने अपने साथ काम करने के लिए तैयार किया। आरोप है कि बाद में उसने उसे अपने घर में करीब एक साल तक बंधक बनाकर रखा और उससे घर के सभी काम कराए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिससे वह डर के कारण चुप रही।

चांदनी ने बताया कि वह मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और साल 2017 में मेरठ आकर बस गई थी। उसने मुजफ्फरनगर निवासी युवक से प्रेम विवाह किया था और इंचौली क्षेत्र में रहती थी। उसका पति बैट्री का काम करता है और अक्सर बाहर रहता था। फरवरी 2025 में उसकी मुलाकात शादाब जकाती से हुई, जिसने उसे अपनी वीडियो और रील में शामिल किया। शुरुआत में उसे लगा कि शादाब उसकी मदद कर रहा है, लेकिन धीरे-धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आ गया और कथित रूप से शोषण शुरू हो गया।

महिला का आरोप है कि शादाब की पत्नी साजिया ने भी उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। 15 जनवरी को कथित मारपीट के बाद उसने अपने पति को पूरी बात बताई और वहां से निकलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि शादाब अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाकर शोषण करता है।

इंचौली थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, शादाब जकाती का एक विवादित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला और चर्चा में आ गया है।