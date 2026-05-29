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प्रयागराज की महिला दरोगा संग घिनौनी हरकत, ससुर ने बहू को बनाया हवस का शिकार, चूहे मारने की दवा भी खिलाई

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ (काकोरी)
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यूपी के प्रयागराज में तैनात महिला दरोगा संग रेप का मामला सामने आया है। महिला दरोगा के ससुर ने ही हवस मिटाई। ससुर ने बहू को जान से मारने की नीयत से चूहे मारने की दवा भी खिलाई।

प्रयागराज की महिला दरोगा संग घिनौनी हरकत, ससुर ने बहू को बनाया हवस का शिकार, चूहे मारने की दवा भी खिलाई

Women Daroga Rape Case: प्रयागराज में तैनात महिला दरोगा ने पारा निवासी रिटायर्ड ससुर (दरोगा) पर दुष्कर्म और प्रापर्टी डीलर पति पर फायरिंग का आरोप लगाया है। महिला दरोगा ने अन्य ससुरालीजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए गुरुवार को किसान यूनियन नेताओं के साथ मिलकर थाने पर दो घंटे तक धरना दिया। पुलिस ने पीड़िता और उसके ससुरालीजनों की तहरीर पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला दरोगा पर थाने में प्रदर्शन करने के मामले में विभागीय कार्यवाही के लिए पारा पुलिस ने पत्र लिखा है। प्रयागराज पुलिस अधिकारियों द्वारा महिला दरोगा पर अनुशासनहीनता की जांच की जा रही है।

पारा निवासी महिला पुलिस विभाग में दरोगा पद पर प्रयागराज में तैनात है। महिला ने पारा निवासी प्रॉपर्टी डीलर से एक वर्ष प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद महिला का चयन पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर हो गया। महिला का आरोप है कि विवाह के बाद से ससुराल वाले जातिगत टिप्पणी करते हुए प्रताड़ित करने लगे। पति से शिकायत करने पर उसने भी कुछ नही कहा। नौकरी करने को लेकर भी अपमानित किया जाता था। महिला का आरोप है कि ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर चूहे मारने वाली दवा खिलाकर जान से मारने की कोशिश करते हुए कमरे में बन्द कर दिया। किसी तरह महिला ने अपने पिता को बात बताई जिसके बाद घर पहुंचे पिता ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ससुरालियों से शिकायत करने गए पिता पर पति और ससुर ने हमला कर असलहा तान कर भगा दिया।

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चार दिन तक पुलिस ने नहीं सुनी शिकायत

महिला का आरोप है कि चार दिन पहले पुलिस से शिकायत करने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की। गुरुवार को पीड़िता अपने परिजनों और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पारा थाने में जमकर बवाल किया। प्रदर्शन के दौरान महिला दरोगा बेसुध हो गयी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में पारिवारिक विवाद है। महिला दरोगा की तहरीर पर ससुर के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पति सास एवं नंद पर प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, महिला दरोगा के पति ने पत्नी पर मकान को कब्जाने की नीयत से प्रताड़ित करने एवं परिजनों के साथ मिलकर उसपर असलहे से जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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