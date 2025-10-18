आज आधी रात से अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे भारी वाहन, दीपोत्सव के चलते ट्रैफिक डायवर्जन

संक्षेप: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। दीपोत्सव के मद्देनजर आज आधी रात से भारी वाहन अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे। अलग-अलग जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन को लागू किया गया है। इसके लिए वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं।

Traffic Diversion: अयोध्या में 19 अक्तूबर को प्रस्तावित दीपोत्सव के मुख्य पर्व को सकुशल संपन्न कराने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन योजना लागू की है। यह डायवर्जन व्यवस्था 18 अक्टूबर को रात 12 बजे से 20 अक्टूबर को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। इस दौरान अयोध्या और बाराबंकी की ओर जाने वाले भारी और बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

सीतापुर, हरदोई और आगरा एक्सप्रेस-वे की तरफ से आने वाले सभी बड़े और भारी वाहन अब बाराबंकी/अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को किसान पथ और सुल्तानपुर रोड होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उपयोग करके अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। कानपुर रोड की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मोहनलालगंज/जुनाबगंज मोड़ से अयोध्या जाने के बजाय, बछरावां और हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का रास्ता लेना होगा।

छोटे वाहनों के लिए दूसरा मार्ग लखनऊ से बस्ती, संतकबीर नगर और गोरखपुर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए भी अयोध्या का रास्ता बंद रहेगा। ऐसे वाहन अब बाराबंकी से गोंडा होते हुए या फिर इंदिरा नहर पुल से किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।