Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsheavy vehicles will not ply towards ayodhya barabanki from midnight today traffic diversion due to deepotsav
आज आधी रात से अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे भारी वाहन, दीपोत्सव के चलते ट्रैफिक डायवर्जन

आज आधी रात से अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे भारी वाहन, दीपोत्सव के चलते ट्रैफिक डायवर्जन

संक्षेप: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। दीपोत्सव के मद्देनजर आज आधी रात से भारी वाहन अयोध्या-बाराबंकी की ओर नहीं जाएंगे। अलग-अलग जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन को लागू किया गया है। इसके लिए वैकल्पिक रूट बनाए गए हैं।

Sat, 18 Oct 2025 09:25 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Traffic Diversion: अयोध्या में 19 अक्तूबर को प्रस्तावित दीपोत्सव के मुख्य पर्व को सकुशल संपन्न कराने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन योजना लागू की है। यह डायवर्जन व्यवस्था 18 अक्टूबर को रात 12 बजे से 20 अक्टूबर को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। इस दौरान अयोध्या और बाराबंकी की ओर जाने वाले भारी और बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

सीतापुर, हरदोई और आगरा एक्सप्रेस-वे की तरफ से आने वाले सभी बड़े और भारी वाहन अब बाराबंकी/अयोध्या की ओर नहीं जा सकेंगे। इन वाहनों को किसान पथ और सुल्तानपुर रोड होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उपयोग करके अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। कानपुर रोड की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मोहनलालगंज/जुनाबगंज मोड़ से अयोध्या जाने के बजाय, बछरावां और हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का रास्ता लेना होगा।

छोटे वाहनों के लिए दूसरा मार्ग

लखनऊ से बस्ती, संतकबीर नगर और गोरखपुर जाने वाले छोटे वाहनों के लिए भी अयोध्या का रास्ता बंद रहेगा। ऐसे वाहन अब बाराबंकी से गोंडा होते हुए या फिर इंदिरा नहर पुल से किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।

बाजार में भीड़ बढ़ने से प्रमुख मार्गों पर घंटों लगा जाम, रेंगते रहे वाहन

उधर, कल यूपी के कई प्रमुख शहरों के मुख्य बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या में शुक्रवार को पूरे दिन नाका, चौक और देवकाली चौराहे पर जाम की स्थिति रही। राहगीरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को शहर की बाजार में खरीदारी के लिए भारी भीड़ नजर आई और नाका शांति चौक, देवकाली और चौक क्षेत्र में काफी भीड़ रही। यही स्थिति शहर के दूसरे प्रमुख चौराहे नियांवा, रिकाबगंज और चौक की भी रही। वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे। लोगों को जाम से निकलने से आधे से दो घंटे तक लग गए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |