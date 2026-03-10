घाघरा पुल पर इन वाहनों के जाने पर लगी रोक, अप्रैल में इस डेट से शुरू होगी मरम्मत

लखनऊ से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जाने वालों के लिए घाघरा पुल निर्माण को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। घाघरा पुल 15 अप्रैल से दो महीने के लिए बंद होगा। हालांकि भारी वाहन पर अब रोक लग गई है।

लखनऊ से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जाने वालों के लिए घाघरा पुल निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। देवीपाटन मंडल के साथ कई जिलों की लाइफ लाइन माने जाने वाले घाघरा नदी पर संजय सेतु की मरम्मत के दौरान 15 अप्रैल से 15 जून तक दो माह तक बंद रहेगा। जर्जर संजय सेतु से गुजरने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्ट तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। फिलहाल हल्के वाहनों के दो लेन का पैंटून पुल का निर्माण चल रहा है। एनएचएआई अफसरों ने गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या और सीतापुर के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें आगामी 15 अप्रैल से 15 जून तक पुल की मरम्मत की बात कही गई है। साथ ही पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए तत्काल भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करने का अनुरोध किया गया है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि जिले से भरी वाहनों का रूट डायवर्ट किया जा रहा है।

डीएम को भेजे गए पत्र में पांच वैकल्पिक मार्ग का भी जिक्र किया गया। इसमें बहराइच से चहलारीघाट होते हुए लखनऊ, श्रावस्ती से वाया बहराइच चहलारीघाट होते हुए लखनऊ, गोंडा से नवाबगंज होते हुए लखनऊ, गोंडा से नवाबगंज होते हुए लखनऊ, गोंडा से नवाबगंज होते हुए लखनऊ, गोंडा से नवाबगंज अयोध्या होते हुए लखनऊ तथा गोंडा से परसपुर, बेलसर से रौनहीं होते हुए वाहनों को गुजारने की बात कही गई है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि पैंटून पुल का निर्माण होने के चलते इस प्रस्ताव पर एनओसी दी जाएगी।

पीडब्ल्यूडी अफसरों के मुताबिक संजय सेतु पर पैंटून पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसपर छह करोड़ 28 लाख रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है। एनएचएआई अफसरों के मुताबिक पुल के मरम्मत पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी।