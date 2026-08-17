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यूपी में भारी बारिश से तबाही, प्रयागराज और कन्नौज में दो लोगों की मौत, 30 जिलों में फिर अलर्ट जारी

By Dinesh Rathour
लखनऊ, मुख्य संवाददाता
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यूपी के अधिकांश जिलों में रुक-रुक हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कुछ जिलों में आकाशीय बिजली से दो लोगों की मौत भी हुई है। नदियों का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

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यूपी में बारिश का कहर

Rain In UP: 48 घंटों से यूपी के ज्यादातर जिलों में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव हो गया। नदियों का जलस्तर भी खतरनाक स्थिति भी पहुंच गया है। प्रयागराज और वाराणसी में तो नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। वहीं भारत-नेपाल बार्ड पर मौजूद मोहना नदी में भी पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों के बढ़ रहे जलस्तर को लेकर किनारे बसे गांवों में खतरा मंडराने लगा है। वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्रयागराज ओर कन्नौज में दो लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 25 जिलों में मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेन्ज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

प्रयागराज में रविवार रात से शुरू हुई जोरदार बारिश सोमवार सुबह भी जारी रही। शहर के तमाम इलाकों में पानी भर गया। पुराने शहर की सफाई व्यवस्था और जलभराव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर तंज कसा। इस बीच, सरायममरेज में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तेज हवा के कारण सरस्वती घाट स्थित एक छज्जा गिर गया। बारिश से बांदा, चित्रकूट के कई गांवों में पानी घुस गया है। फर्रुखाबाद-कन्नौज में बाढ़ कहर बरपा रही है।

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मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ा, नया पिंड गांव में नाव का सहारा

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में मोहाना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से भारत-नेपाल सीमा पर बसे गांवों में हलचल मचने लगी है। खैरटिया के नयापिंड गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया है। इससे यहां के बाशिंदे नाव के जरिए ही गांव तक आ-जा पा रहे हैं। रननगर और खखरौला इलाके में भी नदी ने दस्तक दे दी है। बीते कई वर्षों से बार्डर पर बह रही मोहाना नदी नेपाली नदियों के साथ मिलकर भारतीय सीमा में बाढ़ और कटान करके कहर बरपाती आ रही है। इसे रोकने के सिंचाई विभाग तथा बाढ़ खंड द्वारा किए गए सारे प्रयास नाकाम हो चुके हैं। रविवार देर शाम मोहाना का जलस्तर बढ़ने से खखरौला एसएसबी कैंप के आगे पड़ने वाले रपटा पुल पर पानी चलने लगा। रननगर एसएसबी कैंप के पीछे भी नदी का पानी पहुंच चुका है। खैरटिया के नयापिंड गांव में गांव के घरों की दहलीज तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यहां के बाशिंदे रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए नाव से आवागमन कर रहे हैं। यहां से तिकुनियां आदि कस्बों को पढ़ने जाने वाले तमाम स्कूली बच्चे भी नाव से ही आ-जा रहे हैं।

शारदा नदी उफान पर, करसौर के घरों में घुसा पानी

बिजुआ में शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से किनारे बसे गांवों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी का पानी करसौर सहित लगभग आधा दर्जन गांवों में घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। करसौर, हजूर पुरवा, मिस्त्रिपुरवा,बेल्हा सिकटिहा और रुरा सुल्तानपुर जैसे कई गांवों में सड़कों पर पानी भर जाने से संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करसौर गांव में शारदा नदी का पानी कई घरों तक पहुंच गया है।

आठ गांवों का संपर्क कटा

कन्नौज में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। फतेहपुर में मूसलाधार बारिश से दर्जनों घर गिर गए। मां-बेटा घायल हो गए। महोबा में जोरदार बारिश से रपटा डूब गया और आठ गांवों का संपर्क कट गया। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 147.2 मिलीमीटर वर्षा सोनभद्र के चुर्क में दर्ज की गई। इसके अलावा बरेली के बहेड़ी में 141, प्रयागराज के कोरांव में 126, रायबरेली में 88.4, खीरी के महोम्मदी में 84, शाहजहांपुर में 80.2, मुजफ्फरनगर में 76.2, अयोध्या में 75 मिलीमीटर वर्षा हुई। उन्नाव में 72 और झांसी में 63.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

प्रचंड वेग में मानसून, अभी नहीं रुकेगा सिलसिला

अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय के अनुसार वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी हरियाणा पर अलग-अलग चक्रवाती परिस्थितियां बन गई हैं। साथ ही मानसूनी ट्रफ लाइन का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर में हिमालय की तराई की ओर खिसककर फिरोजपुर, मुज़फ्फरनगर, गोरखपुर, मुंगेर होते हुए उत्तरी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा के तट के ऊपर बना अवदाब उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 19 से 23 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है।

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भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेन्ज अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र्।

भारी वर्षा का यलो अलर्ट

प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर एवं आस पास के क्षेत्र ।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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