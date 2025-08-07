Heavy rains UP cause rivers to overflow highways to close seven people dead yellow alert for 39 districts यूपी में भारी बारिश से नदियां उफनाईं; हाईवे बंद, सात लोगों की मौत, 39 जिलों को लेकर यलो अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Heavy rains UP cause rivers to overflow highways to close seven people dead yellow alert for 39 districts

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताThu, 7 Aug 2025 11:12 PM
यूपी में भारी बारिश से नदियां उफनाईं; हाईवे बंद, सात लोगों की मौत, 39 जिलों को लेकर यलो अलर्ट

यूपी के कई जिलों में खासतौर पर पश्चिम में बारिश ने कहर बरपाया। औरैया और उरई में अलग-अलग हादसों में सात की मौत हो गई। बिजनौर में मालन का जलस्तर बढ़ने से मेरठ-पौड़ी हाईवे बंद हो गया है। लखीमपुर में नदियों के उफान से 27 गांवों से जंगलों तक बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन मौजूदा समय में प्रदेश के तराई इलाकों से गुजर रही है। फिलहाल अन्य कोई सक्रिय मौसम तंत्र न होने से गुरुवार को बारिश में कुछ कमी आई लेकिन आठ अगस्त से प्रदेश में वर्षा की तीव्रता फिर बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक शाहजहांपुर के पवायां में 53 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वाराणसी के बीएचयू में 63 और लखनऊ में 58 मिलीमीटर बारिश हुई है।

वर्षाजनित हादसों में सात मौतें, बालिका लापता

औरैया कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव में बुधवार देर रात मकान की कच्ची छत गिरने से मलबे में दबकर दादी और दो पोतियों की मौत हो गई। तीनों कोठरी में बैठकर टीवी देख रहे थे। वहीं, बुंदेलखंड के उरई में आटा थाना क्षेत्र के अकबरपुर-इटौरा में उपले निकाल रही 64 वर्षीय देवरती पर दीवार गिरने से मौत हो गई। उरई के रगौली में 42 वर्षीय मलखान सिंह उफनाए नाले में डूब गए थे। दो दिन बाद उनका शव मिला। कोटरा थाना क्षेत्र के नूनसाई के बाहर नाले में डूबने से 50 वर्षीय सुखराम की मौत हो गई। डाढ़ी गांव में रहने वाली 12 वर्षीय रुचि मलंगा नाले में नहाते समय डूब गई। देर शाम तक उसका पता नहीं चला। चित्रकूट में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे 75 वर्षीय किसान रजपाल की गेडुवा नाले में डूबने से मौत हो गई।

खीरी में 17 गांवों का रास्ता बंद

लखीमपुर में नदियों के उफान से 27 गांवों और जंगल तक में बाढ़ जैसे हालात हैं। कठिना नदी में पानी बढ़ने से 17 गांवों का रास्ता बंद हो गए। शारदा की सहायक नदी सुहेली का पानी भी सड़कों के ऊपर आ गया जिससे पलिया इलाके के 10 गांव प्रभावित हैं। बदायूं के तेलिया नगला गांव में बाढ़ का पानी भर गया। मिर्जापुर में हाईवे पर लगातार तीसरे दिन पानी बहता रहा। पीलीभीत में कलीनगर व पूरनपुर के 18 गांवों के बाद सदर क्षेत्र के भी छह गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बरेली के मीरगंज में रामगंगा उफनाई है।

मालन ने लिया रौद्र रूप, मेरठ-पौड़ी हाईवे बंद

बिजनौर जिले में मालन नदी ने अब मेरठ-पौड़ी हाईवे को चपेट में ले लिया है। गुरुवार सुबह बैराज रोड का हाईवे का हिस्सा जलमग्न हो गया। प्रशासन ने इस मार्ग को बंद कर दिया है। यहां नवलपुर से कोहली फॉर्म तक करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कई फीट तक पानी भरा है।

मेरठ में गंगा-यमुना उफान पर, कई गांव डूबे

मेरठ में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर में गंगा की बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत में यमुना के पानी से बाढ़ जैसे हालात हैं। हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में स्कूली बच्चे बाढ़ के पानी में होकर जाने को मजबूर हैं।

अगले 24 घंटों में भारी वर्षा होने की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास के इलाकों में।

