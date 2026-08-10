मां शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, कई दुकानें बहीं; गांवों के संपर्क टूटे

मां शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मचा दी। जबरदस्त उफान से मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। तेज बहाव ने करीब आधा दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया है।

यूपी के सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश ने सोमवार तड़के मां शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी। रात करीब दो बजे शाकंभरी खोल में अचानक आई बाढ़ के जबरदस्त उफान से मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। तेज धार ने करीब आधा दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा प्रसाद, नारियल, चुनरी, छत्र, फर्नीचर समेत लाखों रुपये का सामान डूब गया।

मंदिर क्षेत्र में एलिवेटेड पुल का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था की क्रेन, जनरेटर, लोहे की प्लेट, पाइप समेत निर्माण सामग्री पानी के तेज बहाव में बह गए। अचानक आए सैलाब से मंदिर परिसर में अफरातफरी मच गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने भूरादेव मंदिर के पास नाकाबंदी कर शाकंभरी देवी मंदिर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया।

एक दशक में पहली बार इतना भयावह उफान रविवार रात करीब 12 बजे से शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर करीब दो बजे शाकंभरी खोल में दिखाई दिया और देखते ही देखते खोल उफान पर आ गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाढ़ का यह उफान करीब एक दशक में सबसे अधिक रहा। पानी का बहाव इतना तेज था कि मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। इसके बाद मंदिर परिसर से सटे बाजार में भी पानी घुस गया। बाढ़ के पानी ने मंदिर के मुख्य बाजार की करीब आधा दर्जन दुकानों को चपेट में ले लिया। दुकानदारों ने सामान बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला।

एलिवेटेड पुल निर्माण की सामग्री भी बही, मशीनरी हुई क्षतिग्रस्त शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में एलिवेटेड पुल का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था को भी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। पानी का तेज बहाव निर्माण स्थल तक पहुंच गया। क्रेन और जनरेटर में पानी घुसने से मशीनरी क्षतिग्रस्त हो गई। लोहे की प्लेट, पाइप और अन्य निर्माण सामग्री पानी के बहाव में बह गई।

भूरादेव पर नाकाबंदी, श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने शाकंभरी देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी। भूरादेव मंदिर के पास पुलिस ने नाकाबंदी कर रास्ता बंद करा दिया। शाकंभरी चौकी प्रभारी आरके गौतम ने बताया कि बारिश शुरू होते ही अनाउंसमेंट और सायरन के माध्यम से मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं एवं लोगों को सचेत किया गया। भूरादेव नाके पर पुलिस फोर्स के साथ पीएसी फ्लड कंपनी के जवान भी तैनात किए गए।

दर्जनभर गांवों का संपर्क कटा, कई रास्ते बंद शिवालिक से निकलने वाली बरसाती नदियां बड़कला, शहंश्रा और हिंडन भी उफान पर रहीं। नदियों में पानी बढ़ने के कारण बेहट-बिहारीगढ़ मार्ग समेत कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए। इसके चलते कोठड़ी, बारूगढ़, कालूवाला टोंगिया समेत दर्जनभर गांवों का तहसील मुख्यालय से करीब 12 घंटे तक संपर्क कटा रहा।