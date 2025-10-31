Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHeavy rains expected in UP yellow alert in seven districts lightning warning
UP Rain: यूपी में होगी भारी बारिश, सात जिलों में यलो अलर्ट, 18 में बिजली गिरने की चेतावनी

संक्षेप: अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार अब यह तूफान कमजोर पड़ते हुए हवा के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है जो छत्तीसगढ़-बिहार के ऊपर है। इसका असर पूर्वी से लेकर थोड़ा मध्य यूपी तक आ रहा है।  

Fri, 31 Oct 2025 09:10 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ के अवशेषों का प्रभाव अभी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी तो कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इसके बाद मौसम में सुधार और तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज होगी। तट से टकराने के बाद मोंथा एक अवदाब में बदल गया था जिसका असर प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में दिखा। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार अब यह तूफान कमजोर पड़ते हुए हवा के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है जो छत्तीसगढ़-बिहार के ऊपर है।

इसका असर पूर्वी से लेकर थोड़ा मध्य यूपी तक आ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान यानी शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा दर्ज की गई। जालौन में 96.5, मिर्जापुर में 95 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने सात जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के 18 जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार दो नवम्बर के बाद से मौसम में बदलाव होगा और पछुआ हवा प्रभावी हो जाएगी। ऐसे में तापमान में बदलाव आएगा। दिन के तापमान में जहां 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, वहीं रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने वाले दिनों में दिखेगी।

सुबह मंडराते रहे बारिश के बादल, दोपहर में धूप से गर्मी

वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर में बारिश के बाद मौसम ने शुक्रवार को फिर करवटबदली है। सुबह के समय बारिश के बादल मंडराते रहे, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो गया। सूर्यदेव के दर्शन हुए तो मौसम में गर्माहट होने लगी। दोपहर के समय हल्की गर्मी का अहसास हुआ। न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरावट के बाद 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर स्थिर रहा। सोमवार सुबह से ही मौसम का मिजाज रोजाना बदल रहा है। मौसम में बादलों की आवाजाही रही। पिछले चार दिनों तक मौसम में बदलाव रहा। गुरुवार को दिनभर रूक-रूककर बारिश हुई तो ठंड का असर बढ़ गया।

बादलों के छाए रहने का सिलसिला शुक्रवार को सुबह तक बना रहा। करीब 10 बजे तक बारिश की संभावना रही। इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ हो गया। दोपहर के समय धूप निकली तो हल्की गर्मी महसूस की गई। दोपहर बाद फिर धूप-छांव का मौसम रहा। शाम ढलने पर मौसम सामान्य हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अब न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहेगा। चार दिन बाद अधिकतम तापमान भी 27 डिग्री तक पहुंचेगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Lucknow News UP Rain UP Weather
