पूर्वांचल में भारी बारिश और बांधों के पानी से तबाही, खेत-खलिहान से लेकर सड़क तक जलमग्न

पूर्वांचल में पिछले तीन दिन से बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने मबाही मचा रखी है। मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में कुल 10 बांधों से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऐसे में आसपास की नदियां उफना गई हैं। कई सड़कों पर पानी जमा होने से आवागमन रोक दिया गया है। तटबंधों के टूटने से खेती चौपट हो गई। गांवों और घरों में पानी भर गया है। भदोही में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई।

चंदौली में रविवार सुबह भारी बारिश से बहेलिया बंधी का तटबंध टूट गया। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए। आनन-फानन में बड़ी संख्या में कर्मचारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुटे। यहां मूसाखाड़ बांध से 28664 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से कर्मनाशा और चंद्रप्रभा नदियों में उफान आ गया है। तटवर्ती इलाकों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के पानी से बबुरी-चकिया मार्ग, शिकारगंज-चकिया-अहरौरा मार्ग, लेवा मार्ग समेत आधा दर्जन सड़कों पर पानी जमा है। आवागमन रोक दिया गया है। उधर, मिर्जापुर में अहरौरा और जरगो जलाशय से छोड़े गए पानी से जमालपुर और चुनार के नरायनपुर में भारी तबाही मची है। आधा दर्जन गांवों से संपर्क टूट गया है।

बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाने से आवागमन प्रतिबंधित है। बांधों के पानी से गड़ई नदी, जरगो नदी और अन्य पहाड़ी नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई है। डीएम पवन कुमार गंगवार ने रविवार की शाम बाढ़ की स्थिति के बारे में एसडीएम चुनार राजेश कुमार वर्मा से जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ से पीड़ित परिवारों को प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवनों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। डीएम अहरौरा जलाशय भी पहुंचे। सभी गेटों को चार घंटे बंद करने का निर्देश दिया। वहीं पसही गांव में शनिवार को बाढ़ के पानी में बहे ऑटो चालक का सुराग नहीं लग सका है। हादसे में एक महिला की डूबने से मौत हो गई थी। सोनभद्र में भी स्थित ठीक नहीं है। पिछले दो दिनों में यहां 99.75 एमएम बारिश हुई। ऐसे में धंधरौल बांध के सभी 22 फाटक खोलने पड़ गए थे। हालांकि रविवार दोपहर तीन बजे 10 फाटक बंद कर दिए गए। ओबरा बांध से भी पानी डिस्चार्जकिया जा रहा है। बारिश से कई संपर्क मार्ग बह गए तो कई इलाकों में फसलें डूब गई हैं।