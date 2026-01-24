Hindustan Hindi News
मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश, संभल में सबसे ज्यादा बरसात, अब और बढ़ेगी सर्दी

संक्षेप:

मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई और मध्य इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है।

Jan 24, 2026 10:06 pm IST
मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई और मध्य इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। संभल जिले में सबसे अधिक 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश के कारण अब सर्दी और बढ़ जाएगी।

पश्चिमी यूपी के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहां बारिश का जोर सबसे अधिक रहा। संभल के अलावा मेरठ के सरधना में 38 एमएम और मुजफ्फरनगर में 31.2 एमएम बारिश हुई। सहारनपुर के नकुर में 31 और देवबंद में 22 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बागपत (25 एमएम), बिजनौर (20 एमएम), और नजीबाबाद (7.6 एमएम) में भी बारिश हुई। गाजियाबाद, नोएडा और आगरा में हल्की बूंदाबांदी से लेकर 2 एमएम तक बारिश दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन कई जिलों में फुहारों ने ठंड बढ़ा दी है।

फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में 10 एमएम और लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में 7.2 एमएम बारिश हुई। बाराबंकी की फतेहपुर तहसील और रामनगर में 4, जबकि लखनऊ के मोहनलालगंज में 2.8 एमएम और मलिहाबाद में 2.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। राजधानी के अमौसी एयरपोर्ट क्षेत्र में बूंदाबांदी (ट्रेस) रही। कानपुर शहर में 4 और उन्नाव की तहसीलों में औसतन 2 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। बहराइच के कतर्नियाघाट में 3.8 एमएम और सिद्धार्थनगर के बांसी में 3.2 एमएम बारिश हुई।

अब गिरेगा तापमान

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर हवा का निम्नदाब बन गया था। इसे उत्तर पूर्वी अरब सागर तक जा रही ट्रफ लाइन और उत्तर भारत से होकर गुजर रही पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम से ताकत मिल गई थी। नतीजतन ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। अब यह परिस्थिति कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में अगले 24 घंटों के दौरान 3 से 4 डिग्री तक पारा नीचे जाएगा। सर्दी का असर बढ़ेगा।

