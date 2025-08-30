UP Rain: यूपी में अगले तीन दिन चमक-गरज के साथ होगी झमाझम बारिश, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

यूपी में रुक-रुक के बारिश का सिलसिला जारी है। ये आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।

यूपी में रुक-रुक के बारिश हो रही है। ये सिलसिला आगे भी तीन दिन जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक यूपी के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि तीन सितंबर के बाद मौसम में परिवर्तन की संभावना है।

बीतें 24 घंटों में यूपी में मॉनसून सामान्य रहा। इस दौरान पूर्वी यूपी के कहीं-कहीं व पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त को पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में ही बारिश होगी। वहीं, 1 सितंबर को पूरे यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वैज्ञानिकों ने सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 2 सितंबर को भी झमाझम बारिश की उम्मीद जताई है।

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान 31 अगस्त को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, अमरोहा, हापुड़, रामपुर, संभल, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बुलंदशहर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, ललितपुर लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, कौशांबी, बांदा और चित्रकूट समेत आसपास के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी वैज्ञानिकों ने 31 अगस्त के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, हमीरपुर, जालौन, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।