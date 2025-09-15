UP Rain: यूपी में चार दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में बदरा बरसे। ये सिलसिला अगले चार दिनों तक जारी रहने की संभावना है। पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 को पूरे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। वहीं, पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। सोमवार से लेकर मंगलवार तक बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर हेदात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायरबेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्धनगर, बुलंदशहर, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए 16 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है।

17 सितंबर को इन जिलों में भारी बारिश

17 सितंबर की बात करें तो कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।

बारिश लेकिन उमस से राहत नहीं