यूपी के इस जिले में आज भारी बारिश, 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान

यूपी में पूर्वांचल के जिलों में एक बार फिर बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया है। गुरुवार की शाम से ही बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में वाराणसी में शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 12:14 AM
पूरे यूपी में इस समय बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को अस्तव्यस्त करके रख दिया है। खासकर पूर्वी यूपी में लगातार 15 दिनों से बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या गड़बड़ाई हुई है। नदियां उफान पर हैं। एक दिन पहले बुधवार से ही थोड़ी राहत मिलनी शुरू ही हुई थी कि एक बार फिर भारी बारिश होने लगी है। वाराणसी और आसपास के जिलों में शुक्रवार को भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसे देखते हुए वाराणसी में 12वीं तक के स्कूलों को शुक्रवार को बंद करने का आदेश डीएम ने दिया है। डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने इस बाबत स्कूलों को आदेश भेजा है। डीआईओएस ने बताया कि यह आदेश सरकारी विद्यालयों के साथ सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत और मदरसा बोर्ड के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। सभी विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण शुक्रवार को वाराणसी में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार गांगेय पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी उड़ीसा पर मध्य क्षोभमंडल में बने चक्रवात के पूर्वी दिशा से प्रदेश की तरफ बढ़ने और उत्तरी पंजाब पर बने पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी दिशा से प्रदेश की ओर बढ़ने से पूर्वी एवं पश्चिमी हवाओं की प्रतिक्रिया होने और अरब सागर से प्राप्त होने वाली नमी के प्रभाव से शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को कुछ मौसम सामान्य रहेगा और सोमवार को फिर से भारी बारिश की संभावना है।

शाम से ही लगातार बारिश ने हल्की ठंड का कराया अहसास

वाराणसी में गुरुवार शाम से देर रात तक लगातार बारिश होती रही। इससे लोगों को हल्की ठंड का अहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरब की ओर सक्रिय चक्रवात के पूर्वांचल में पहुंचने और पश्चिमी हवाओं की टकराहट से मानसून की द्रोणिका उत्तर की ओर खिसक गई है। इस कारण मानसूनी बादल देर रात तक बरसते रहे।

लगातार बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में जलजमाव हो गया। इससे लोगों को परेशानी हुई। उधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकान की छतों पर डेरा जमाये लोग भी परेशान हो उठे। इससे पहले दोपहर में कहीं फुहारें पड़ीं तो कहीं हल्की बारिश हुई। कई इलाकों में धूप खिली रही। दोपहर 12 बजे के आसपास जंगमबाड़ी, गोदौलिया, चौक, पक्का महाल, पाण्डेयपुर, मैदागिन क्षेत्र में बारिश हुई। जबकि लंका, अस्सी, सामनेघाट, रथयात्रा, सिगरा, महमूरगंज, सामनेघाट, भगवानपुर, दुर्गाकुंड आदि इलाकों में मौसम साफ रहा।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी उड़ीसा पर मध्य क्षोभमंडल में बने चक्रवात के पूर्वी दिशा से प्रदेश की तरफ बढ़ने तथा उत्तरी पंजाब पर बने पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी दिशा से प्रदेश की ओर बढ़ने से पुरवा और पश्चिमी हवाओं की प्रतिक्रिया होने तथा अरब सागर से प्राप्त होने वाली नमी के प्रभाव से शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार को मौसम सामान्य रहेगा। सोमवार को फिर से भारी बारिश की संभावना है।

