Rain Alert: यूपी में आज झमाझम बारिश की संभावना, अयोध्या-गोरखपुर समेत 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rain Alert: यूपी में आज झमाझम बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में भारी वर्षा होगी। वहीं, अगले दो दिन तापमान में भी गिरावट की संभावना है।

Rain Alert: यूपी में मौसम मेहरबान है। बीते 4-5 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली। ये सिलसिला अगले दिन दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो शनिवार यानी 11 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, शुक्रवार को मॉनसून सक्रिय रहा और कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई।

शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे की अवधि में मेरठ जिले के मवाना में राज्य में सर्वाधिक 315 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई। इसके बाद मुजफ्फरनगर के जानसठ में 270.1 मिमी, मुजफ्फरनगर शहर में 213.3 मिमी और खतौली में 212.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, आईएमडी के अनुसार, सक्रिय मानसून के प्रभाव से शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के मध्य भागों में ऊपरी हवा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून अधिक सक्रिय हो गया है। प्रदेश में 11 जुलाई के बाद वर्षा की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने का अनुमान है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रह सकती है।

इन जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना आईएमडी ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है।

यहां भी अलर्ट जारी इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं और जालौन में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।