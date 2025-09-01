Heavy rain in UP today and tomorrow Orange alert issued in 15 districts UP Rain: यूपी में आज और कल भारी बारिश, इन 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain: यूपी में आज और कल भारी बारिश, इन 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी में सोमवार को  कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। वैज्ञानिकों की मानें तो चमक-गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 1 Sep 2025 09:03 AM
यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। वहीं, लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र घैला, गुड़म्बा से चिनहट के आगे तक रेट अलर्ट भी है। वैज्ञानिकों की मानें तो चमक-गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं, भारी बारिश के कारण पीलीभीत और बरेली के स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत अन्य जिलों में मेघगर्जन/आकाशीय बिजली और तेज हवा (30-50 KMPH) के साथ भारी वर्षा की संभावना है।

इसके अलावा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, ग़ाज़ीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, फ़तेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फ़िरोज़ाबाद, इटाह, हाथरस, कासगंज, आजमगढ़, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गौतमबुद्ध नगर, हरदोई, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़,गाज़ियाबाद, शामली, सहारनपुर, में मेघगर्जन/आकाशीय बिजली/अचानक तेज हवा (30-50 KMPH) के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।

पीलीभीत में मूसलाधार बारिश से दो नदियां उफान पर

उधर, पीलीभीत में पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते देवहा और शारदा नदियां उफान पर हैं। बारिश के कारण नगर में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्य मार्गों से लेकर मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी का भराव हुआ है। इस बीच बैराज से पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है। बाढ़ चौकिया क्षेत्र को भी विशेष निगरानी में रखा गया है। शहर से माधोटांडा मार्ग पर एक निर्माणाधीन पुलिया में पानी भर जाने से आवागमन बंद हो गया है। इससे आसपास के 20 गांवों की आबादी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

