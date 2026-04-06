UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश, कल ओले गिरने की संभावना, 50 जिलों में अलर्ट जारी
यूपी में बारिश की संभावना है। वहीं, कल ओले गिरेंगे। इसके अलावा एटा, मैनपुरी, इटावा समेत कई जिलों में 40 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने 50 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है।
तेज हवा और हल्की बारिश के कारण रविवार को भी मौसम बदला रहा। आज और कल भी ऐसे ही मौसम रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की मानें तो आज कई जिलों में झमाझम बारिश और कल ओले गिरने की संभावना है। इसे लेकर 50 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। दिन में कड़ी धूप नहीं थी और बादल छाए रहे। शाम सात बजे के आसपास मौसम फिर बदला। हल्के बादलों से बारिश की संभावना दिखी। हालांकि कुछ देर बाद मौसम सामान्य हो गया।
रविवार सुबह कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। दिन में कड़ी धूप नहीं थी और बादल छाए रहे। शाम सात बजे के आसपास मौसम फिर बदला। हल्के बादलों से बारिश की संभावना दिखी। हालांकि कुछ देर बाद मौसम सामान्य हो गया। रविवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से तीन डिग्री कम है। वाराणसी में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है।
इन जिलों में बारिश के आसार
अलीगढ़, अंबेडकरनगर, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, कासगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, वाराणसी और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है।
इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावाना
बिजनौर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, शामली और आसपास के इलाकों में कल ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़, कासगंज, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, रामपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, संभल, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में झोंकेदार हवा 40 से 50 किमी/घंटे के हिसाब से चलने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें