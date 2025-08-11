Heavy rain in these districts of UP for two days Meteorological Department issued alert UP Rain: यूपी के इन जिलों में दो दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Heavy rain in these districts of UP for two days Meteorological Department issued alert

UP Rain: यूपी के इन जिलों में दो दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

यूपी में दो दिन कई जिलों में बारिश की संभावना है। 11 से लेकर 13 अगस्त तक पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुजफ्फरनगर, साहरनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और पीलीभीत में ऑरेंज अलर्ट जारी है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:43 PM
UP Rain: यूपी के इन जिलों में दो दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

यूपी में मौसम कई रंग दिखा रही है। कही धूप तो कही बारिश हो रही है। हालांकि आने वाले दो दिन कई जिलों में बारिश की संभावना है। 11 से लेकर 13 अगस्त तक पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुजफ्फरनगर, साहरनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और पीलीभीत में ऑरेंज अलर्ट जारी है।

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो 11 से लेकर 15 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होगी। पूर्वी यूपी की बात करें तो 11 से लेकर 14 अगस्त तक कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, शामली, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कांशीराम नगर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कन्नौज, हरदोई, लखनऊ, कानपुर नगर, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया और आस-पास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा

उधर, लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि आगरा में यह निशान से लगभग एक फीट नीचे है। फिरोजाबाद के टूंडला में यमुना के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और अधिकारी नदी किनारे के गांवों का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इधर, बुलंदशहर के नरौरा बैराज से तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कासगंज के 48 गांवों में गंगा का पानी भर गया है, जिससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

