UP Rain: कानपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, दशहरे पर कैसा रहेगा मौसम?

यूपी में मंगलवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली। कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।  वैज्ञानिकों की मानें तो दशहरे पर भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभवना है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 30 Sep 2025 02:09 PM
यूपी में मंगलवार को अचानक मौसम सुहावना हो गया। कानपुर-लखनऊ समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो दशहरे पर भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभवना है। जिसे लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

कानपुर में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे आसमान में बादलों ने डेरा जमाया और देखते ही देखते दृश्यता का स्तर काफी कम हो गया। इस बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और तेज बारिश हुयी। बारिश से हालांकि जलभराव जैसी कोई समस्या सामने नहीं आयी लेकिन उमस कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के कारण यहां होने वाला भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच एक दिवसीय मैच में बाधा उत्पन्न हुई।

दरअसल, मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को हुयी इस वर्षा को मानसून की विदाई का संकेत माना जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 30 और 1 अक्टूबर को पूरे यूपी में येलो अलर्ट जारी है। मेघगर्जन के साथ वज्रपात और जोखेदार हवा की संभावना है। वहीं, 2, 4 और 5 अक्टूबर को पूर्वी यूपी बारिश के आसार हैं। जारी अलर्ट के अनुसार रायबरेली, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, फतेहपुर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर सहित आसपास के जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम से तेज़ बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है।

प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, अमेठी, कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, हापुड़, अमरोहा समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान खुले में न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि फसलों और जानवरों को नुकसान से बचाया जा सके।

