UP Rain: गोरखपुर में रात में भयंकर बारिश, लोगों के घरों में घुसा पानी

गोरखपुर में रविवार शाम से शुरू हुई बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जबकि सड़कों पर जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार शहर के आठ नाले हाई रिस्क श्रेणी में पहुंच गए हैं।

यूपी के गोरखपुर में रविवार शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश देर रात तक जारी रही। जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं, शहर में जलभराव से राहगीरों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। नगर निगम के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल की रिपोर्ट के मुताबिक महानगर के आठ नाले हाई रिस्क और 12 अन्य नाले मीडियम रिस्क श्रेणी में पहुंच चुके थे। वहीं, विरासत गलियारा की मुख्य सड़क पर जलभराव से लोगों की बाइक बंद होने लगी तो वहीं लिंक गलियों में निचली दुकानों एवं घरों में बारिश का पानी चला गया।

रविवार को बारिश से तारामंडल, गोपालपुर, बुद्ध विहार, पार्ट ए, भरवलिया, खोक्खर, टोला-रहमतनगर, बशारतपुर, हॉटस्पॉट, राजवी रोड, आवास विकास कॉलोनी समेत आठ स्थाों के नालों में ओवरफ्लो की स्थिति में पहुंच गए। वहीं, धर्मशाला बाजार नाला, बरगदवा, रामगढ़ताल इनलेट, पटेल चौक, बोबिना रोड, पादरी बाजार, बड़े चौक समेत 13 स्थानों के नालों में भी पानी का दबाव बढ़ गया। उधर, शहर में जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव शनिवार को सड़कों पर उतरे। उन्होंने जुबली चौक, बैंक रोड, विजय चौक, सुमेर सागर, धर्मशाला समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। जलयभराव वाले स्थानों पर पैदल पहुंचकर व्यवस्थाओं का आकल किया। इस दौरान सुमेर सागर स्थिति पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। जहां खराब पड़े पंपिग सेट की मरम्मत कराकर उसे चालू कराया।

बारिश में बिजली भी दे गई दगा मोहद्दीपुर के शिवाला नगर वार्ड 67 स्थित डॉ. सीडी पाठक की गली में भी जलभराव देखने को मिला। जिला अस्पताल रोड, बेतियाहाता, मुंशी प्रेमचंद पार्क रोड, गोपालपुर में सड़के पानी से लबालब भरी मिलीं। वहीं, गणेशपुरम, सिंघड़िया, रानीडीहा, खोराबार, बशारतपुर, अशोकनगर राप्तीनगर फेज 4 में पंप चलाने के बाद भी काफी पानी भरा रहा। इन स्थानों पर बिजली भी दगा दे गई।