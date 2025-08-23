Heavy rain expected in UP for next 2 days Meteorological Department issued yellow alert in many districts UP Rain: यूपी में अगले 2 दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया येलो अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में मौसम करवटें ले रहा है। अगले दो दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो 24 और 25 अगस्त को मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 07:42 PM
यूपी में मौसम करवटें ले रहा है। कहीं बारिश तो कहीं धूप हो रही है। हालांकि अगले दो दिन कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो 24 और 25 अगस्त को मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होगी। इसके बाद 29 अगस्त को बदरा के बरसने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के मुताबिक मानसून द्रोणी के अपने सामान्य स्थित की ओर वापस आने और अन्य अनुकूल सिनॉप्सिट एव भूभौतिकीय दबाव के कारण प्रदेश में 3 से 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ 24 और 26 अगस्त तक कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। इसके बाद 26 अगस्त से बारिश में कमी आएगी।

इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग ने 24 अगस्त यानि रविवार को प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन और इसे आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा 25 अगस्त के लिए गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है।

सोनभद्र मे भारी बारिश से घंघरौल बांध के 12 फाटक खोले गये

उधर, सोनभद्र में शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार दोपहर धंधरौल बांध के 22 फाटकों को खोलना पड़ा। इसके साथ आसपास रहने वालों के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।

अधिकारीक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार रात से हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले व बांध भी उफान पर है। धंधरौल बांध में भी जलस्तर 31.80 मी तक पहुंच गया जिसके चलते प्रशासन ने दोपहर बारह बजे कुल दस फाटक खुलवाये फिर शाम चार बजे दो फाटक और खोले गए। बांध के फाटक खोले जाने की खबर के बाद पयर्टकों व सैलानियों की भीड़ लगना शुरू हो गया है।

