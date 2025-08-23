UP Rain: यूपी में अगले 2 दिन भारी बारिश, मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

यूपी में मौसम करवटें ले रहा है। अगले दो दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो 24 और 25 अगस्त को मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

यूपी में मौसम करवटें ले रहा है। कहीं बारिश तो कहीं धूप हो रही है। हालांकि अगले दो दिन कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो 24 और 25 अगस्त को मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होगी। इसके बाद 29 अगस्त को बदरा के बरसने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के मुताबिक मानसून द्रोणी के अपने सामान्य स्थित की ओर वापस आने और अन्य अनुकूल सिनॉप्सिट एव भूभौतिकीय दबाव के कारण प्रदेश में 3 से 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ 24 और 26 अगस्त तक कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। इसके बाद 26 अगस्त से बारिश में कमी आएगी।

इन जिलों में भारी बारिश मौसम विभाग ने 24 अगस्त यानि रविवार को प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन और इसे आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा 25 अगस्त के लिए गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है।

सोनभद्र मे भारी बारिश से घंघरौल बांध के 12 फाटक खोले गये उधर, सोनभद्र में शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार दोपहर धंधरौल बांध के 22 फाटकों को खोलना पड़ा। इसके साथ आसपास रहने वालों के लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।