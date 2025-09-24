Heavy rain expected in UP before Dussehra alert issued in many districts UP Rain: दशहरा से पहले यूपी में झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHeavy rain expected in UP before Dussehra alert issued in many districts

UP Rain: दशहरा से पहले यूपी में झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट जारी

यूपी में कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। दशहरा से पहले कई जिलों में बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 25 से लेकर 30 सितंबर तक अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 24 Sep 2025 04:28 PM
share Share
Follow Us on
UP Rain: दशहरा से पहले यूपी में झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट जारी

यूपी में कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। दशहरा से पहले कई जिलों में बारिश होगी। वैज्ञानिकों की माने तो 25 से लेकर 30 सितंबर तक अधिकांश हिस्सों में बदरा बरसेंगे। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं, पिछले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क और पूर्वी यूपी में कही-कहीं बारिश हुई।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर को पूर्वी यूपी में येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं, 25 सितंबर को भी बारिश होगी। इसके अलावा 26 से लेकर 30 तक पूरे यूपी में गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना है। चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर भदोही, वाराणसी और चंदौली में येलो अलर्ट है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, सोनभद्र में भी बदरा बरसेंगे।

पिछले 23 घंटे में अधिकतम तापमान की बात करें ते पहले नंबर पर उरई जिला है। जहां 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर कानपुर है। जहां 37.1 डिग्री रहा। तीसरे पर बहराइच 36.6 डिग्री, चौथे पर लखनऊ 36.4 डिग्री और पांचवें नंबर पर वाराणसी रहा। जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री रहा।

ये भी पढ़ें:बरसाती गड्ढों ने ली 5 मासूमों की जान, गोरखपुर में 2 तो सीतापुर में 3 बच्चे डूबे

नदियों का घटा जलस्तर

पांच दिनों से बारिश नहीं होने से नदियों व नालों का पानी भी कम होने लगा है। रोहिन त्रिमुहानी में छोड़कर सभी नदियां व नाला का जलस्तर कम हो गया है। हालांकि महाव नाला अब भी अपने खतरे के तल पांच फिट पर बह रहा है। नदियों व नालों के टूटने व बाढ़ आने की आशंका कम होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों वाले गांव के किसानों की चिंता कुछ कम हुई है।

पानी कम होने से सोमवार को गंडक नदी से जहां 88300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं मंगलवार को केवल 65000 क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया। रोहिन त्रिमुहानी के खतरे का तल 82.44 मीटर है। सोमवार को यह 83.300 मीटर पर बह रही थी, लेकिन मंगलवार को यह कम होगा 83.140 मीटर पर बही। राप्ती रिगौली के खतरे का तल 80.30मीटर है। सोमवार को यह 79.670 मीटर पर बह रही थी। लेकिन मंगलवार को यह 79.470 मीटर पर बही।

UP Weather UP Rain UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |