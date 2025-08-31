Heavy rain continues in UP orange alert issued for bareilly moradabad and many districts UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsHeavy rain continues in UP orange alert issued for bareilly moradabad and many districts

UP Rain: यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार से लेकर मंगलवार तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मॉनसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ने के चलते सोमवार को मुरादाबाद व आसपास के क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहेंगे। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 31 Aug 2025 07:08 PM
यूपी में झमाझम बारिश का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार से लेकर मंगलवार तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मॉनसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ने के चलते सोमवार को मुरादाबाद व आसपास के क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहेंगे।

हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला दिनभर बना रह सकता है। एक या दो बार भारी बारिश होने के आसार हैं। कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। पिछले हफ्ते दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। मंगलवार को भी सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 31 और 1 सितंबर को पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में सोमवार यानि 1 तारीख को भारी बारिश होने के आसार हैं। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर , शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है।

वहीं, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी है।

बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, किशोर की मौत

उधर, बहराइच में हल्की बारिश के दौरान गर्जना के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में एक मासूम आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी पर राजस्व व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खैरीघाट थाने के मुलीमपुर कलां गांव निवासी अभिषेक वर्मा (12) पुत्र रामप्रकाश रविवार को घर से कुछ दूरी पर स्थित बाग में बच्चों के साथ खेल रहा था।

इसी दौरान अचानक उस पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन बाग की ओर दौड़े। जब तक बालक को इलाज के लिए लेकर चलते तब तक उसकी मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों में हाहाकार मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही लेखपाल प्रभात अवस्थी मौके पर पहुंचे । लेखपाल ने घटना की रिपोर्ट तहसील प्रशासन को दी है ।

