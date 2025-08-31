Heavy rain alert in this district of UP tomorrow, Minister KP Malik also trapped in waterlogging यूपी के इस जिले में कल भारी बारिश का अलर्ट, मंत्री केपी मलिक भी जलभराव में फंसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में इस बार मानसून गजब खेल कर रहा है। कभी पश्चिमी यूपी तो कभी पूर्वी में भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो जा रहा है। इस समय पूर्वी यूपी में कुछ राहत है तो पश्चिमी में लोग परेशान हैं। सोमवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता।Sun, 31 Aug 2025 08:36 PM
मानसून ने इस समय पूर्वी यूपी को थोड़ी राहत दी है लेकिन पश्चिमी यूपी में कहर बरपा रहे हैं। जबरदस्त बारिश हो रही है। सोमवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। रविवार को भी बादल छाए रहने और नम हवा चलने से मौसम का मिजाज बदला। दिनभर धूप नहीं निकलने से मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया। वहीं, बागपत में भारी बारिश के कारण मंत्री केपी मलिक भी जलभराव में फंस गए। उनका जलभराव में फंसे होने का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ने के चलते सोमवार को मुरादाबाद व आसपास के क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला दिनभर बना रह सकता है। एक या दो बार भारी बारिश होने के आसार हैं। कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। पिछले हफ्ते दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। रात के न्यूनतम तापमान में भी दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। कल मंगलवार को भी सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है।

हाईवे पर जलभराव में बंद हुए वाहन, मंत्री केपी मलिक जाम में फंसे

बागपत। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे और बागपत-मेरठ हाईवे पर रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव की समस्या बनी रही। जलभराव की वजह से कई वाहन बंद हो गए, जिससे मार्ग पर जाम लग गया। जाम में प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री केपी मलिक की कार भी फंस गई।

दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सिसाना गांव में इस कदर जलभराव हुआ कि हाईवे की एक लेन बंद हो गई। वहीं, जलभराव में फंसकर कई वाहन बंद हो गए। जैसे-तैसे ट्रैक्टरों आदि के जरिए वाहनों को बाहर निकला गया। करीब दो घंटे तक वहां जाम लगा रहा। प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री केपी मलिक भी काफी देर तक सिसाना में लगे जाम में फंसे रहे।

उन्होंने कहा कि सिसाना में इस कदर जाम पहली बार लगा है। कुछ गलती वाहन चालकों की भी है, जो रांग साइड आ रहे हैं। वहीं, जलभराव की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि एनएचएआई के चेयरमैन और प्रदेश सरकार के मंत्री को समस्या से अवगत करा दिया गया है, जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।

