गुरु पूर्णिमा पर दर्दनाक हादसा, पूजा कर रही महिलाओं पर गिरी पीपल की भारी डाल, 2 की मौत
बदायूं में गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीपल के पेड़ के नीचे बने पूजा कर रहीं महिलाओं पर भारी डाल गिर गया। इस हादसे में दो महिलाओं के मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गईं। उधर, इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
UP News: यूपी के बदायूं से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीपल के पेड़ के नीचे बने पूजा कर रहीं महिलाओं पर भारी डाल गिर गया। इस हादसे में दो महिलाओं के मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गईं। दरअसल, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहा हवन यज्ञ और भजन कीर्तन हो रहा था। उधर, इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई।
ये घटना ललेई गांव का है। पुलिस के मुताबिक गांव में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्राचीन वृक्ष के नीचे स्थित देवस्थान पर हर साल की तरह इस बार भी हवन-यज्ञ और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं एकत्र होकर देवी माता के गीत गा रही थीं और हवन में आहुति दे रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक पीपल के पेड़ की एक मोटी और विशाल शाखा नीचे बैठी महिलाओं के समूह पर गिर गईं। इसके बाद भगदड़ मच गई, वहीं कई महिलाएं दब गईं। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तुरंत आनन-फानन में जिला अस्पताल भिजवाया गया।
हादसे में 2 की मौत, चार घायल
इस दुर्घटना में 40 साल की ऊषा और 45 साल की अमीर बानो की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हर देवी, श्यामा देवी, रामलली और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) राहुल पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा पुरानी और कमजोर शाखा के अचानक टूटने से हुआ है। तेज बारिश से बचने के लिए काफी संख्या में बंदर भी पेड़ पर बैठे हुए थे जिसकी वजह से भी हादसा होने की आशंका जताई जा रही है।
बेटे को डूबता देख बचाने कूदी मां,दोनों की मौत
उधर, अमेठी जिले के कोतवाली क्षेत्र के नुवावा गांव में बुधवार शाम एक हादसे में मां-बेटे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बेटा गहरे पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए मां ने बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों गहराई में समा गए। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार नुवावा गांव निवासी 23 वर्षीय दीपक विश्वकर्मा पुत्र रामेश विश्वकर्मा किसी कारणवश गांव के गहरे तालाब में डूबने लगा। बेटे को बचाने के लिए उसकी 42 वर्षीय मां गीता देवी तत्काल तालाब में कूद गईं। हालांकि गहरे पानी और परिस्थितियों के चलते दोनों को बाहर नहीं निकाला जा सका और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें