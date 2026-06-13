लखनऊ में काक्रोच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स तैनात, मिले थे खुफिया इनपुट; जिलों में अलर्ट
प्रदर्शन की घोषणा सोशल मीडिया पर की गई थी। प्रदर्शन में प्रदेश के 34 जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार के छात्रों और अन्य लोगों को जुटना था। लखनऊ और अन्य जिलों के 150 कोचिंग संचालकों समेत 10 हजार लोगों को चिंह्नित किया गया। उनके पीछे सादे कपड़ों में पुलिस लगाई गई।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ आयोजित काक्रोच पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स तैनात रही। सूत्रों के अनुसार 12 जून को हुई बड़े प्रदर्शन की घोषणा के बाद खुफिया विभाग ने तफ्तीश की तो चौकाने वाले इनपुट मिले। पता चला था कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग शांति व्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। इसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीडी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर से लेकर सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया। चूंकि प्रदर्शन में छात्रों को शामिल होना था। इसलिए पुलिस ने 150 कोचिंग संचालकों समेत 10 हजार से ज्यादा लोगों की सादे कपड़ों में निगरानी की। प्रदर्शन में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा कर सकने वाले 200 से अधिक लोगों को पुलिस ने चिंह्नित किया है। उन पर कार्रवाई की तैयारी है।
प्रदेश के 34 जिलों और छह राज्यों से लोगों को जुटना था
बताया जा रहा है कि प्रदर्शन की घोषणा सोशल मीडिया पर की गई थी। प्रदर्शन में प्रदेश के 34 जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार के छात्रों और अन्य लोगों को जुटना था। लखनऊ और अन्य जनपदों के 150 कोचिंग संचालकों समेत 10 हजार लोगों को चिंह्नित किया गया। उनके पीछे सादे कपड़ों में पुलिस लगाई गई। पता चला कि कई राजनैतिक दलों के लोग प्रदर्शन को उग्र कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद और सतर्कता बरती गई। डीजीपी मुख्यालय से सभी जिलों को निर्देश जारी हुए और ड्यूटी लगा दी गई। प्रदर्शन कारियों को उन्हीं के जनपदों में रोका जाने लगा।
अभिजीत दीपके की पुणे, विवेक की दिल्ली से हुई निगरानी
मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शन से पहले विवेक की लोकेशन दिल्ली के वजीराबाद मिली। यूपी पुलिस ने वहां की पुलिस से संपर्क किया। निगरानी में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी लगाए गए। विवेक को जिस ट्रेन से आना ता उसमें भी पुलिस निगरानी कर रही थी। टुंडला में उन्हें पुलिस ने रोका। छात्रों के विरोध के बाद वहां से छोड़ा गया। विवेक जानकीपुरम के रहने वाले प्रशांत की इनोवा से होटल पहुंचे। पुलिस ने विवेक से संपर्क किया। लिखित में लिया कि प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए। शांति पूर्ण ढंग से होगा। विवेक इसके लिए राजी हो गए। इसके बाद पुणे से काक्रोच पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके लखनऊ के लिए रवाना हुए। पुणे पुलिस से संपर्क कर उनकी निगरानी की गई। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक उनकी निगरानी की गई।
छात्रों की काउंसिलिंग की
एसीपी हजरतगंज ने बताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की काउंसिलिंग की गई कि वह इसे राजनैतिक रूप देने की चेष्टा न करें। छात्र हितों में यह ठीक नहीं है। अपनी मांगों को लेकर शांति पूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करें।
क्या बोले अधिकारी
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रदर्शन के दौरान पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया था। प्रदर्शन को उग्र रूप देने की कोशिश में लगे करीब 200 लोगों को चिंह्नित किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें