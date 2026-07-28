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काम की बात: लखनऊ में इन 40 जगहों पर गाड़ी खड़ी करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना, बढ़ी सख्ती

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में 40 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए है, जहां पर नो पार्किंग में लोग अपने वाहन खड़ा करके गायब हो जा रहे। अब यहां गाड़ी खड़ी करने पर तगड़ा जुर्माना लगेगा।

लखनऊ में इन 40 जगहों पर गाड़ी खड़ी करने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना, बढ़ी सख्ती
लखनऊ में 40 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए है, जहां पर गाड़ी खड़ी करने पर तगड़ा जुर्माना लगेगा। (सिंबोलिक फोटो)

यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम के जिम्मेदार आम वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। जहां पर नो पार्किंग के बोर्ड लगाएं गए है, वहीं पर लोग अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं। आम वाहन चालकों की यह मनमानी अब नहीं चलेगी। लखनऊ में 40 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए है, जहां पर नो पार्किंग में लोग अपने वाहन खड़ा करके गायब हो जा रहे। ऐसी जगहों पर कार्रवाई करने के लिए जोनवार रेसर बाइकर्स की तैनाती की गई है। ऐसे लोगों पर तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐसे बाइक, कार, ई रिक्शा, ऑटो, छोटा हाथी, मैजिक जैसे वाहन नो पार्किंग में खड़े होने से जहां सड़कें सकरी हो जाती हैं, वहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह भी बन रहे है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले बाइक रेसर जाम खुलवाने के साथ ही सड़क पर खड़े वाहनों की फोटो खींचकर मोबाइल एप के चालान काटने की तैयारी में है। ताकि राजधानी में जाम का झाम से आम लोगों को राहत मिल सके।

फ्लाईओवर के नीचे अवैध पार्किंग पर चलेगा ट्रैफिक पुलिस डंडा

फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने अस्थाई वाहन पार्किंग का अड्डा बना लिए हैं। अधिकांश स्थानों पर दुकानदार और प्राइवेट संस्था के कर्मियों के वाहन खड़े हो रहे है। जहां आम वाहन सवार जाम में फंसकर परेशान हो रहे है। ऐसे फ्लाईओवर और ओवरब्रिज के नीचे अवैध वाहनों की पार्किंग से निपटने के लिए यातायात विभाग के बाइक रेसर मौके पर पहुंचकर मोबाइल ऐप से फोटो खींचकर चालान काटेंगे।

नगर निगम, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर वाहनों का अतिक्रमण हटेगा

यातायात विभाग ने सड़क पर वाहनों के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। इसके लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर वाहनों के अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र भेजा गया है। जहां सड़क के चौराहे-तिराहे के आसपास सड़क पर वर्षो से खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि सड़क पर अतिक्रमण हटने से सड़कें जहां चौड़ी होंगी, वहीं आम वाहन सवारों का सफर आसान हो जाएगा।

शहर के 10 प्रमुख स्थान जहां गाड़ी खड़ी करने पर एप से कटेगा चालान

-पॉलीटेक्निक चौराहा, भूतनाथ से लेखराज से शक्तिनगर ढाल तक

-खुरमनगर से विकासनगर और टेढी पुलिया से पहाड़पुर तक

-इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से मडियांव पुल ढाल से भिटौली तक

-भूतनाथ से कलेवा तिराहा से मुंशी पुलिया से सेक्टर 14 तक

-इन्जीनियरिंग चौराहा से राम राम बक से पुरिनया चौराहा तक

-हाईकोट मोड़ से आईजीपी चौराहा, सिमिट बिल्डिंग, कढौता तक

-कमता तिराहा से चिनहट तिराहा से मिटयारी तिराहा तक

-हुसिड़या चौराहे से खरगापुर से मलेशेमऊ से सीएमएस तक

-कैसरबाग बस अड्डा से अमीनाबाद से नाका चौराहा से रकाबगंज तक

-मवैया तिराहा से आलमबाग चौराहा से बाराविरवा चौराहा तक

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लखनऊ के सेंट्रल जोन की छह सड़कों पर पार्किंग करना महंगा पड़ेगा

लखनऊ के सेंट्रल जोन यानी अटल चौराहे के हजरतगंज इलाके में सड़क पर पार्किंग करना महंगा पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग हो रही है।

-अटल चौक हजरतगंज से पार्क रोड

-सिविल हास्पिटल से गोल्फ चौराहा

-1090 से जियामऊ, गौतमपल्ली तक

-बंदरियाबाग चौराहे से लोरेटो स्कूल

-लालबत्ती चौराहा से घोड़ा अस्पताल

-लालबाग मार्केट से कैथेड्रील स्कूल

जोनवार सड़क पर अवैध पार्किंग के खिलाफ बाइक रेसर तैनात

-सेंट्रल जोन में हजरतगंज व महानगर क्षेत्र

-पश्चिमी जोन में चौक क्षेत्र से काकोरी

-पूर्वी जोन में कैंट और गोमतीनगर क्षेत्र

-दक्षिणी जोन में कृष्णानगर, पीजीआई क्षेत्र

-उत्तरी जोन अलीगंज व इंदिरानगर क्षेत्र

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एडीसीपी ट्रैफिक राघवेंद्र सिंह ने बताया कि यातायात विभाग के बाइक रेसर अभी तक जहां पर ट्रैफिक जाम लगता था, वहां पहुंचकर रास्ता खाली कराकर जाम खुलवाते थे। अब बाइक रेसर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ मोबाइल एप से चालान काटेंगे, जिससे सड़क पर अवैध पार्किंग हटाकर आम लोगों के आवागमन को आसान बनाए जाने की तैयारी है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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