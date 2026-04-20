यूपी में गर्मी और लू का कहर; आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बदला आठवीं तक के स्कूलों का समय
यूपी में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब ज्यादातर जिलों में स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे।
UP News: उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी चिलचिलाती धूप और 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाते तापमान ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भीषण गर्मी और लू (Heatwave) के प्रकोप से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए शासन के निर्देश पर प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। छुट्टी के वक्त चिलचिलाती दोपहर में घर लौटते बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। ज्यादातर जिलों में 12.30 या 12 बजे छुट्टी होगी। हालांकि सवाल उठ रहा है कि 12 या 12.30 पर तो सबसे ज्यादा तीखी धूप होती है। ऐसे में बच्चों को राहत कैसे मिल सकेगी?
किस जिले में क्या होगा नया समय?
विभिन्न जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय में परिवर्तन किया है। चंदौली, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर और जौनपुर में परिषदीय स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। जालौन और हमीरपुर (बुंदेलखंड) में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक स्कूल संचालित होंगे।औरैया में सबसे ज्यादा राहत देते हुए समय सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्कूलों का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक था, जिससे छुट्टी के समय तेज धूप के कारण बच्चों को भारी परेशानी हो रही थी।
बीएसए को मिला समय बदलने का अधिकार
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राहत आयुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की है। शासन ने जिला स्तर पर बीएसए को यह अधिकार दे दिया है कि वे अपने जिले में गर्मी की गंभीरता को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर सकते हैं। औरैया, जालौन और जौनपुर समेत कई जिलों ने तत्काल प्रभाव से आदेश लागू कर दिए हैं, जबकि अन्य जिलों में सोमवार तक नए आदेश जारी होने की संभावना है।
शिक्षक संगठनों और अभिभावकों की थी मांग
तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अभिभावक और शिक्षक संगठन काफी समय से समय परिवर्तन की मांग कर रहे थे। कुछ संगठनों ने तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की थी। शिक्षकों का कहना था कि भरी दुपहरी में घर जाते समय बच्चों को लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।
बचाव के भी निर्देश
शिक्षा विभाग ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि परिसर में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो और बच्चों को लू से बचने के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ने वाला है, ऐसे में अन्य जिलों में भी जल्द ही समय बदलने के आदेश जारी हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।