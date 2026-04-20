यूपी में गर्मी और लू का कहर; आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बदला आठवीं तक के स्कूलों का समय

यूपी में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब ज्यादातर जिलों में स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे।

UP News: उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी चिलचिलाती धूप और 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाते तापमान ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भीषण गर्मी और लू (Heatwave) के प्रकोप से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए शासन के निर्देश पर प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। छुट्टी के वक्त चिलचिलाती दोपहर में घर लौटते बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। ज्यादातर जिलों में 12.30 या 12 बजे छुट्टी होगी। हालांकि सवाल उठ रहा है कि 12 या 12.30 पर तो सबसे ज्यादा तीखी धूप होती है। ऐसे में बच्चों को राहत कैसे मिल सकेगी?

किस जिले में क्या होगा नया समय? विभिन्न जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय में परिवर्तन किया है। चंदौली, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर और जौनपुर में परिषदीय स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। जालौन और हमीरपुर (बुंदेलखंड) में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक स्कूल संचालित होंगे।औरैया में सबसे ज्यादा राहत देते हुए समय सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। वर्तमान में स्कूलों का समय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक था, जिससे छुट्टी के समय तेज धूप के कारण बच्चों को भारी परेशानी हो रही थी।

बीएसए को मिला समय बदलने का अधिकार बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राहत आयुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की है। शासन ने जिला स्तर पर बीएसए को यह अधिकार दे दिया है कि वे अपने जिले में गर्मी की गंभीरता को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर सकते हैं। औरैया, जालौन और जौनपुर समेत कई जिलों ने तत्काल प्रभाव से आदेश लागू कर दिए हैं, जबकि अन्य जिलों में सोमवार तक नए आदेश जारी होने की संभावना है।

शिक्षक संगठनों और अभिभावकों की थी मांग तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अभिभावक और शिक्षक संगठन काफी समय से समय परिवर्तन की मांग कर रहे थे। कुछ संगठनों ने तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की थी। शिक्षकों का कहना था कि भरी दुपहरी में घर जाते समय बच्चों को लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।