12वीं तक के स्कूल 25 मई तक बंद, भीषण गर्मी और लू के अलर्ट पर इस जिले के डीएम का आदेश
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वाराणसी में सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
यूपी में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। अगले कुछ दिन और भयंकर तापलहरी की आशंका जताई गई है। सरकार ने भी लोगों से जरूरी होने पर ही दोपहर में घर से बाहर निकलने की अपील की है। इस बीच बच्चों को इस कहर से बचाने के लिए वाराणसी में 12वीं तक के स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने सोमवार की रात यह आदेश जारी किया।
बीएसए ने बताया कि मंगलवार से जनपद के सभी परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों में 25 मई तक शिक्षण कार्य पूर्णतया बंद रखा जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।
सोमवार को वाराणसी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह 9 बजे से रात नौ बजे के बाद तक पूरा शहर तपती हुई भट्ठी महसूस हो रहा था। शरीर सुखाने वाली लू की रफ्तार 42 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। यह गति दोपहर में साढ़े 12 बजे से अपराह्न 4.30 तक रही। फिलहाल गर्मी का रौद्र रूप बने रहने का संकेत है। अधिकतम तापमान की दृष्टि से सोमवार को बनारस बुलंदशहर के साथ प्रदेश का 5वां जबकि देश में 22वां सबसे गर्म जनपद रहा।
सोमवार सुबह पांच बजे के आसपास आकाश में छिटपुट बादलों की आवाजाही और शीतल हवा बहने से एकबारगी लगा कि मौसम सभी पूर्वानुमान का झुठलाने जा रहा है। उदय होते वक्त रक्तवर्णी सूर्य पूरी तरह नहीं दिखे। यह स्थिति सुबह 6.30 बजे तक ही रही। बादल गायब हुए और सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सुबह नौ बजते-बजते वातावरण गरम हो चला था। सुबह 10 बजे अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका था।
बाबतपुर मौसम कार्यालय के अनुसार दो घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 11 डिग्री की वृद्धि हुई। दिन के छह घंटे यानी सुबह 10 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक, तपिश और लू ने सड़कों पर निकले कामकाजी लोगों, जहां-तहां ठेला-दुकान लगाने वालों, रिक्शा-ऑटो चालकों की कड़ी परीक्षा ली। लू की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई मगर तपिश का असर रात 9 बजे के बाद तक रहा। शाम 7.30 बजे तापमान 38 था। न्यूनतम तापमान बढ़ने से रात में भी लोगबाग राहत की तलाश कर रहे थे। सोमवार को अधिकतम तापमान 45 एवं न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक था।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।