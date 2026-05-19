12वीं तक के स्कूल 25 मई तक बंद, भीषण गर्मी और लू के अलर्ट पर इस जिले के डीएम का आदेश

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वाराणसी में सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

यूपी में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। अगले कुछ दिन और भयंकर तापलहरी की आशंका जताई गई है। सरकार ने भी लोगों से जरूरी होने पर ही दोपहर में घर से बाहर निकलने की अपील की है। इस बीच बच्चों को इस कहर से बचाने के लिए वाराणसी में 12वीं तक के स्कूलों को 25 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने सोमवार की रात यह आदेश जारी किया।

बीएसए ने बताया कि मंगलवार से जनपद के सभी परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के स्कूलों में 25 मई तक शिक्षण कार्य पूर्णतया बंद रखा जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।

सोमवार को वाराणसी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह 9 बजे से रात नौ बजे के बाद तक पूरा शहर तपती हुई भट्ठी महसूस हो रहा था। शरीर सुखाने वाली लू की रफ्तार 42 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। यह गति दोपहर में साढ़े 12 बजे से अपराह्न 4.30 तक रही। फिलहाल गर्मी का रौद्र रूप बने रहने का संकेत है। अधिकतम तापमान की दृष्टि से सोमवार को बनारस बुलंदशहर के साथ प्रदेश का 5वां जबकि देश में 22वां सबसे गर्म जनपद रहा।

सोमवार सुबह पांच बजे के आसपास आकाश में छिटपुट बादलों की आवाजाही और शीतल हवा बहने से एकबारगी लगा कि मौसम सभी पूर्वानुमान का झुठलाने जा रहा है। उदय होते वक्त रक्तवर्णी सूर्य पूरी तरह नहीं दिखे। यह स्थिति सुबह 6.30 बजे तक ही रही। बादल गायब हुए और सूरज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सुबह नौ बजते-बजते वातावरण गरम हो चला था। सुबह 10 बजे अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका था।