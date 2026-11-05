हमारी गुंडागर्दी ऐसी ही चलेगी; बुलंदशहर में BJP विधायक और BSP प्रत्याशी के बीच तीखी झड़प

बुलंदशहर में चीनी मिल के पेराई सत्र उद्घाटन के दौरान भाजपा विधायक संजय शर्मा और बसपा प्रत्याशी मनोज प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर अभद्रता और कार्यक्रम में व्यवधान डालने के आरोप लगाए। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

जहांगीराबाद (बुलंदशहर), संवाददाता: जहांगीराबाद स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन समारोह के दौरान भाजपा विधायक संजय शर्मा और बसपा प्रत्याशी मनोज प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हाल ही में भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए मनोज प्रधान जहांगीराबाद ब्लॉक प्रमुख पति हैं। चीनी मिल परिसर में समर्थकों और अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने किसी प्रकार स्थिति को काबू में किया।

बीजेपी विधायक और बसपा प्रत्याशी में तीखी झड़प आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच हुई इस नोकझोंक को क्षेत्र में सियासी चर्चा के रूप में देखा जा रहा है। विधायक संजय शर्मा का कहना है कि बसपा प्रत्याशी सस्ती लोकप्रियता के चलते कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने पहुंचे थे, वहीं, बसपा प्रत्याशी मनोज प्रधान का कहना है कि विधायक ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हुए अभद्रता की है। वीडियो वायरल में भाजपा विधायक कहते हैं गुंडागर्दी बंद कर दो,हमारी गुंडागर्दी चलेगी ऐसे ही चलेगी... जिस पर बसपा नेता जवाब में कहते हैं, गुंडागर्दी तुम्हारी नहीं चलेगी।

पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ आपको बता दें दि किसान सहकारी चीनी मिल अनूपशहर के 50वें पेराई सत्र का शुभारंभ बुधवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक संजय शर्मा, प्रबंध निदेशक निधि डोडवाल, उपसभापति हरिराज सिंह चौहान और एसडीएम मनीष कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चेन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का उद्घाटन किया। उधर, समारोह में भाजपा विधायक और बसपा प्रत्याशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पिछले पेराई सत्र में सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति करने वाले किसान पिंटू शर्मा (टिटौटा), जसवंत सिंह (डूंगरा जाट) और नीरज कुमार (खालौर) को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया।