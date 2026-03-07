Hindustan Hindi News
यूपी में सताएगी गर्मी; 2023 के बाद सबसे गर्म मार्च का पहला सप्ताह, पारा 40 के पार जाएगा!

Mar 07, 2026 03:28 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी बढ़ गई है और कई जिलों में तापमान 35 डिग्री पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारा 2-3 डिग्री और बढ़ सकता है तथा इस महीने 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। बीते 24 घंटे में बांदा 35.6 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा।

यूपी में गर्मी ने मार्च की शुरुआत से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो इसी महीने तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च की शुरुआत पिछले तीन वर्षों की तुलना में ज्यादा गर्म रही है। 1 मार्च 2026 को प्रदेश में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले तीन साल में मार्च के पहले दिन का सबसे अधिक तापमान है।

बीते तीन सालों में मार्च का पहला हफ्ता सबसे गर्म

वहीं पिछले साल यानी 2025 में मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा था। उस समय रात का तापमान भी अपेक्षाकृत कम था और यह लगभग 14 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने भी अनुमान जताया है कि मार्च से मई 2026 के बीच देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है।

यूपी में बढ़ेगी गर्मी, 40 तक पहुंचेगा पारा

बताया जा रहा है कि मार्च की शुरुआत में ही तापमान का इतना अधिक होना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे में दिन के समय तेज धूप और गर्मी का असर और ज्यादा महसूस किया जाएगा।

बांदा सबसे गर्म जिला रहा

बीते 24 घंटे में बांदा जिला प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से 7 से 11 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों—जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी आंशिक रूप से पड़ सकता है।

