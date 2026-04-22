UP Weather: यूपी में कहर बरपाने लगी गर्मी; बढ़ता जा रहा तापमान, वाराणसी, प्रयागराज समेत 22 जिलों में लू का अलर्ट
यूपी के के आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, सुलतानपुर समेत कुल 13 जिलों में हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक 40 से 50 डिग्री रहा। यानी दर्ज किए गए तापमान से अधिक गर्मी लोगों ने महसूस की।
UP Weather: यूपी में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। लगातार तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी से अब लोगों का हाल बेहाल होते नजर आ रहा है। यूपी के के आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, सुलतानपुर समेत कुल 13 जिलों में हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक 40 से 50 डिग्री रहा। यानी दर्ज किए गए तापमान से अधिक गर्मी लोगों ने महसूस की। वहीं, 43.7 डिग्री के साथ प्रयागराज प्रदेश के सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान वाला जिला रहा। इसके अलावा बांदा में 43.8, सुलतानपुर में 43.3, आगरा में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अमौसी स्थित आईएमडी लखनऊ ने गुरुवार को 22 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार ज्यादा हीट इंडेक्स वाले जिलों में मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, झांसी, अमेठी, रायबरेली, कौशाम्बी, चंदौली, मिर्ज़ापुर जनपदों में ताप सूचकांक 40-50 डिग्री रहा। हीट इंडेक्स तापमान, आर्द्रता और हवा की गति को मापते हुए जारी किया जाता है। यदि तापमान 40 डिग्री के ऊपर है और हवा में नमी ज्यादा है तो शरीर का पसीना सूखना कम हो जाता है, जिससे गर्मी का अहसास कई गुना बढ़ जाता है। यदि हवा की गति कम है तो यह प्रभाव और बढ़ जाता है। बुधवार को कानपुर, फुर्सतगंज, गाजीपुर, आजमगढ़, झांसी, उरई, हमीरपुर में तापमान 42 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। लखनऊ में पारा 41.1 डिग्री तक चढ़ा। प्रदेश के 28 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया।
इन जिलों के लिए लू का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए हीट वेव यानी लू का यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं आस पास के क्षेत्र शामिल हैं।
कानपुर लू से बेहाल, 24 को पीक पर होगी गर्मी
कानपुर में दिनभर तेज लू ने लोगों का राह चलना मुश्किल कर दिया। दोपहर में मानो आग बरसी और लू के थपेड़ों ने लोगों की रफ्तार थाम दी। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय में तापमान फिर 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान गर्मी अपने चरम पर रह सकती है और तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। देशभर में मौसमी उथल-पुथल का असर दिख रहा है। कहीं तूफान और बारिश की स्थिति है तो कहीं लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। अधिकांश इलाकों में हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में उमस कुछ कम हुई है, लेकिन लू ने रफ्तार पकड़ ली है। इसकी गति करीब 15 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। गुरुवार को छठा पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश जारी है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है। इसके विपरीत, मध्य के राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी लगातार बढ़ रही है। बिहार में बुधवार को गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में यलो अलर्ट रहा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।