सड़क पर हार्ट अटैक: सीना पकड़कर लुढ़क गया लड़का, देखकर दौड़े दरोगा ने यूं बचा ली जान

यूपी के कानपुर में एक दरोगा ने सीपीआर ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए कार्डियक अरेस्ट के शिकार एक ल़ड़के की जान बचा ली। लड़का, राह चलते अचानक सीना पकड़ कर पहले बैठा फिर लुढ़क गया था। चौकी के पास खड़े दरोगा ने युवक की स्थिति देखी तो दौड़ कर नब्ज पर हाथ रखा। नब्ज नहीं मिलने पर उन्होंने तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। कुछ देर बाद युवक की स्थिति सामान्य होने पर दरोगा ने उसकी पत्नी के साथ अस्पताल भेजा। वहीं युवक को सीपीआर देते हुए वहां से गुजर रहे एक शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद विभाग से लेकर सोशल मीडिया पर दरोगा की तारीफ हो रही है।

गाजियाबाद के अतरौली गांव निवासी किसान बृजेंद्र सिंह के बेटे रोहित तोमर 2019 में यूपी पुलिस में दरोगा के पद भर्ती हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सीपीआर की भी ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद 2024 में शहर के कैंट थाने में तैनाती के दौरान भी उन्होंने सीपीआर की ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के बाद से कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि वह किसी को सीपीआर दे सके।

वर्तमान में वह मूलगंज थाना अन्तर्गत बकरमंडी चौकी प्रभारी हैं। मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह चौकी के बाहर खड़े थे। इस दौरान उन्हें एक महिला के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो चौकी से चंद कदम की दूरी पर करीब 40 साल का एक युवक जमीन पर बेसुध हालत में गिरा पड़ा है। उसके साथ मौजूद बुर्का पहने हुई महिला रो रही है।