Feb 13, 2026 09:17 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
घर के नजदीक होगी एसआईआर नोटिस पाने वालों की सुनवाई होगी। वहीं कामकाजी दंपत्तियों को भी छूट दी गई है कि नोटिस पर सुनवाई अवकाश वाले दिन की जाए।यूपी में अभी तक औसतन 18 प्रतिशत तक नोटिसों पर सुनवाई हुई है।

घर के नजदीक होगी एसआईआर नोटिस पाने वालों की सुनवाई, कामकाजी दंपत्तियों को भी यह छूट

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई घर से ज्यादा दूर न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में अभी तक औसतन 18 प्रतिशत तक नोटिसों पर सुनवाई हुई है। वहीं औरैया में गांव-गांव जाकर सुनवाई करने का नतीजा यह है कि वहां यह आंकड़ा 50 प्रतिशत है। ऐसे में दूसरे जिलों को भी यह प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कामकाजी दंपत्तियों को भी छूट दी गई है कि नोटिस पर सुनवाई अवकाश वाले दिन की जाए। जिससे वह आसानी से उपलब्ध हो सकें।

एसआईआर की प्रक्रिया में 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है। ऐसे में इन्हें नोटिस भेजी जा रहीं हैं। वहीं तार्किक विसंगतियों वाले 2.22 करोड़ मतदाताओं को भी नोटिस भेजी जा रही है। अभी तक करीब 1.15 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजी जा चुकी है। यूपी में सभी जिलों को मिलाकर यह औसत 18 प्रतिशत है।

गणना प्रपत्र जमा करने में भी औरैया सबसे आगे रहा

वहीं दूसरी ओर औरैया जिले में गांव-गांव सुनवाई के लिए अधिकारियों के जाने और कैंप लगाने का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां करीब 50 प्रतिशत तक नोटिसों पर सुनवाई हो चुकी है। पहले गणना प्रपत्र भरवाने व जमा करने में भी औरैया सबसे आगे रहा है।

सुनवाई केंद्रों पर हेल्प डेस्क बनाई जाए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाताओं को किसी भी कीमत पर नोटिस की सुनवाई के लिए परेशान न होना पड़े। जरूरत के अनुसार उनके घर के नजदीक ही सुनवाई केंद्र बनाए जाएं। कामकाजी दंपत्तियों की नोटिस पर सुनवाई अवकाश वाले दिन की जाए। जिससे वह आसानी से उपलब्ध हो सकें। सुनवाई केंद्रों पर हेल्प डेस्क बनाई जाए। जिस पर राज्य संपर्क केंद्र व जिला संपर्क केंद्र के नंबर लिखे जाएं। अभी तक मतदाता बनने को 68.03 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरा है।

18 फरवरी को प्रशिक्षण सत्र चलाने की तैयारी

यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। ऐसे में कई जिलों में डीएम व एसडीएम स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती हुई है। ऐसे में अब एसआईआर से संबंधित प्रशिक्षण इन नए अधिकारियों को दिया जाएगा।

