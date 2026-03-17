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यूपी SIR में नोटिस पाने वाले 99% अधिक वोटरों की सुनवाई पूरी, अब हो रहा ये काम

Mar 17, 2026 12:11 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना है कि वोटरों को कोई कठिनाई न हो इस पर पूरा ध्यान दिया गया। घर के पास बूथ पर ही सुनवाई के लिए अधिकारियों को प्रेरित किए जाने और खुद सुनवाई पर न जा पाने की स्थिति में दूसरे को दस्तावेज लेकर भेजने की भी सुविधा देने का ही नतीजा है कि सुनवाई का काम तेजी से हुआ।

यूपी SIR में नोटिस पाने वाले 99% अधिक वोटरों की सुनवाई पूरी, अब हो रहा ये काम

Special Intensive Revision-2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस दी गई थी। नोटिस पाने वाले 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की सुनवाई का काम पूरा हो चुका है। 27 मार्च तक सुनवाई की जानी है लेकिन इससे 12 दिन पूर्व ही काम लगभग पूरा हो चुका है। अब नए मतदाता बनने को आए फॉर्म-6 व नाम कटवाने को आए फॉर्म-7 का सत्यापन चल रहा है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा का कहना है कि नोटिसों पर सुनवाई के काम में मतदाताओं को कोई कठिनाई न हो इस पर पूरा ध्यान दिया गया। लोगों की सुनवाई घर के पास बूथ पर ही करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किए जाने और खुद सुनवाई पर न जा पाने की स्थिति में दूसरे को दस्तावेज लेकर भेजने की भी सुविधा देने का ही नतीजा है कि सुनवाई का काम तेजी से हुआ। कुल 3.26 करोड़ नोटिस पाने वालों में 1.04 करोड़ ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हुआ है।

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उनके माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी के नाम से मिलान न होने के चलते नोटिस दिया गया और सुनवाई की गई। वहीं 2.22 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगति के कारण नोटिस दी गई। उनके नाम व पिता के नाम में अंतर, माता-पिता की आयु से पुत्र व पुत्री की आयु में 15 साल से कम का अंतर होने पर नोटिस दी गई। ऐसे मतदाताओं की सुनवाई घर पर ही बीएलओ ने बीएलओ एप की मदद से की और सुनवाई तेजी से निपटी।

प्रदेश के औरैया जिले ने गणना चरण में सबसे पहले लोगों तक गणना प्रपत्र पहुंचाए और अब नोटिसों की शत-प्रतिशत सुनवाई कर वह सबसे आगे है। ऐसे ही एटा भी एसआईआर में बेहतर काम कर रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को 86.69 करोड़ फॉर्म आए हैं। वहीं मतदाता सूची से नाम कटवाने को 3.18 लाख फॉर्म-7 भरे गए हैं। अब इनका सत्यापन किया जा रहा है। 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

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कुछ महत्वपूर्ण तथ्य-

-मतदाता बनने को आए कुल फॉर्म-6 : 86.69 लाख

-पुरुषों ने मतदाता बनने को भरा फॉर्म : 43.06 लाख

-महिलाओं ने मतदाता बनने को भरा फॉर्म : 43.62 लाख

-मतदाता सूची से नाम कटवाने को आए कुल फॉर्म-7 : 3.18 लाख

-पुरुषों का नाम मतदाता सूची से कटवाने को आए फॉर्म- 1.46 लाख

-महिलाओं का नाम मतदाता सूची से कटवाने को आए फॉर्म- 1.31लाख

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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