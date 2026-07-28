जौहर यूनिवर्सिटी में खत्म हुआ छात्रों का धरना, ध्वस्तीकरण पर सुनवाई अब 3 को

आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। कमिश्नर कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद छात्रों ने दसवें दिन अपना धरना खत्म कर दिया। उधर, ध्वस्तीकरण मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

Mohammed Ali Jauhar University News : उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर चल रहा छात्रों का धरना दसवें दिन सोमवार की रात को खत्म हो गया। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट से मिली राहत के बाद छात्र धरना स्थल पर लगा पंडाल हटाकर अपने-अपने घरों की ओर चले गए। कमिश्नर कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब तीन अगस्त को होगी।

जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। सोमवार को धरने का दसवां दिन था। शाम को मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक विश्वविद्यालय का भवन ध्वस्त करने पर रोक लगा दी। इसके बाद सोमवार रात करीब 11 बजे धरने पर बैठे छात्रों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। इस दौरान छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर भवन ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो छात्र फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। रात करीब 12 बजे भरना स्थल से छात्रों ने पंडाल और अन्य सामान हटा दिया। अब पुलिस ने जौहर विश्वविद्यालय के मार्गों पर बैरियर लगा दिए हैं।

जेएनयू के छात्र नेता जौहर विवि के छात्रों से मिले जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा मंगलवार को अपनी टीम के साथ रामपुर पहुंचीं। वह सबसे पहले जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां प्रबंधन,छात्रों और अभिभावकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों का धरना समाप्त होने और कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बावजूद विश्वविद्यालय के गेट, एडमिशन सेल और परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस वैन तैनात की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की इस मौजूदगी का मुख्य उद्देश्य नगंतुक छात्रों और अन्य विश्वविद्यालयों (जैसे जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू) से एकजुटता जताने आ रहे छात्रों को डराना और रोकना है। स्टे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे छात्रों की बात सुनी गई है। लेकिन सरकार के पिछले रवैये को देखते हुए हमें इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। अदिति मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय या छात्रों के खिलाफ कोई भी दमनकारी कदम उठाया तो देशभर के छात्र एकजुट होकर इसका कड़ा विरोध करेंगे।

अब तीन अगस्त को होगी सुनवाई रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट अब अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। मंगलवार को कंडोलेंस(शोक) के चलते मंडलायुक्त न्यायालय ने अगली तारीख दी है। इससे एक दिन पूर्व सोमवार को जौहर अली ट्रस्ट के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर मंडलायुक्त ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।