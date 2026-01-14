Hindustan Hindi News
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी, 28 को आ सकता है फैसला

संक्षेप:

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी तय की है। उसी दिन इस मामले में फैसला सुनाये जाने की भी संभावना है।

Jan 14, 2026 10:59 pm ISTDeep Pandey
लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली।न्यायाधीश आलोक वर्मा ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 जनवरी तय की है। उसी दिन इस मामले में फैसला सुनाये जाने की भी संभावना है।

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।शिकायतकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। यह शिकायत शुरू में रायबरेली की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 17 दिसंबर को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। याचिका में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें 28 जनवरी के फैसले पर टिकी हैं।

आप बता दें कि पिछले साल 1 जुलाई 2024 को भाजपा नेता और वकील एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था। याचिका में उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है।

