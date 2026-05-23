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अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी को लेकर सुनवाई पूरी, राहुल गांधी पर छह जून को आ सकता है फैसला

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, हिन्दुस्तान टीम
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कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों पर की गई टिप्पणी मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। विशेष सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। छह जून को आदेश सुनाया जा सकता है।

अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी को लेकर सुनवाई पूरी, राहुल गांधी पर छह जून को आ सकता है फैसला

Varanasi News: कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों पर की गई टिप्पणी मामले में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। विशेष सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। छह जून को आदेश सुनाया जा सकता है। बता दें कि तिलमापुर सारनाथ क्षेत्र के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों से सम्बंधित दिए गए विवादित बयान को लेकर एक वाद दाखिल किया था।

इसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ वाराणसी ने खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध नागेश्वर मिश्र ने अपने अधिवक्ता अलख नारायण राय के माध्यम से विशेष सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में निगरानी याचिका दायर की थी। इसमें राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी हुआ था, किन्तु वह हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने राहुल गांधी की नोटिस तामीला को पर्याप्त समय मानते हुए शनिवार को सुनवाई की, जिसमें नागेश्वर मिश्र की तरफ से अधिवक्ता अलख नारायण राय ने बहस की। उधर से सरकारी अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने सुनवाई पूरी की।

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राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग

वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अखिल भारत हिन्दू महासभा ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। गुरुवार को महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तहरीर दी। साथ ही मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि 20 मई को वह सोशल मीडिया देख रहे थे। इस बीच उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें अमेठी में आयोजित एक सभा में कांग्रेस के रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम, गृह मंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक सांसद को नहीं करना चाहिए। आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। महासभा के प्रवक्ता से वीडियो साक्ष्य मांगे गए हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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