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बरेली में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, इलाज नहीं मिलने पर ठेले पर पत्नी को ले गया बुजुर्ग

Dinesh Rathour बरेली, वरिष्ठ संवाददाता
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बरेली जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को तार-तार करने और सरकारी एंबुलेंस सेवा पर सवाल खड़ा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों वीडियो जिला अस्पताल की इमरजेंसी का सामने का है।

बरेली में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, इलाज नहीं मिलने पर ठेले पर पत्नी को ले गया बुजुर्ग

Bareilly News: बरेली जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की अनेदखी और लापरवाही का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को तार-तार करने और सरकारी एंबुलेंस सेवा पर सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो जिला अस्पताल की इमरजेंसी का सामने का है। एक वीडियो में बुजुर्ग बीमार महिला को ठेले पर लेकर उसका पति जा रहा है और वह आरोप लगा रहा है कि अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी वीडियो में एक बीमार महिला को लेकर परिजन ठेले से जिला अस्पताल की इमरजेंसी आते दिख रहे हैं।

वायरल वीडियो शनिवार की सुबह का बताया जा रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला ठेले पर लेटी है। ठेला लेकर जा रहे उसके पति का आरोप है कि बीमार पत्नी को जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। वीडियो में वह बता रहा है कि एक घंटा पहले वह पत्नी को लेकर अस्पताल आया था। यहां डॉक्टर-स्टाफ उसे देख ही नहीं रहे हैं। ऐसे में वह पत्नी को लेकर घर जा रहा है। दूसरी वीडियो इमरजेंसी के सामने की है। इसमें एक महिला को लेकर कई लोग अस्पताल आए। महिला को सरकारी एंबुलेंस से नहीं बल्कि ठेले से लेकर परिजन इमरजेंसी आए थे। हिन्दुस्तान अखबार दोनों वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

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जिला अस्पताल एडीएसआईसी डॉ. आरसी शर्मा ने बताया, वीडियो की जानकारी मिली है। महिला मरीज के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि वह तीन दिन से भर्ती थी। उसे डायबिटिज के साथ ही कई गंभीर बीमारी है। दो दिन से उसकी सांस फूल रही है। यहां हृदयरोग विशेषज्ञ नहीं होने की वजह से चिकित्सक ने बीते शुक्रवार को ही उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। शनिवार को सुबह उसके घरवाले बिना बताए इमरजेंसी वार्ड से लेकर चले गए। ठेले पर लेकर जाने की जानकारी नहीं है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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