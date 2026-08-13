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गांवों तक हेल्थकेयर सर्विसेज, इलाज के लिए लंबा सफर करने की जरूरत हो रही कम

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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गांवों में हेल्थकेयर सेवाएं अब सिर्फ अस्पताल जाने तक सीमित नहीं हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, टेलीमेडिसिन और आशा नेटवर्क जैसी सुविधाएं परिवारों को स्वास्थ्य समस्याओं के शीघ्र समाधान में मदद कर रही हैं, जिससे इलाज का सफर छोटा और सुविधाजनक हो गया है।

गांवों तक हेल्थकेयर सर्विसेज, इलाज के लिए लंबा सफर करने की जरूरत हो रही कम
Healthcare

गांवों में हेल्थकेयर का मतलब अब केवल बीमारी के बाद अस्पताल पहुंचना नहीं है। समय पर जांच, नियमित दवा, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और बच्चों की हेल्थ मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी हैं।

जब ये सुविधाएं गांव या आसपास के इलाके में मिलती हैं, तो परिवार छोटी हेल्थ जरूरतों को समय रहते संभाल पाते हैं। बुजुर्गों को नियमित जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। गर्भवती महिलाओं को समय पर सलाह मिलती है और बच्चों की देखभाल भी ज्यादा आसान होती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC-CHC, आशा नेटवर्क, टेलीमेडिसिन और एम्बुलेंस जैसी सेवाएं ग्रामीण हेल्थ सिस्टम को लोगों के करीब ला रही हैं। इससे इलाज तक पहुंच आसान होती है और परिवारों का भरोसा भी बढ़ता है।

पहली मदद गांव के पास

हर बीमारी में बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती। बुखार, खांसी, कमजोरी, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर और सामान्य इंफेक्शन जैसी जरूरतें प्राथमिक स्तर पर संभाली जा सकती हैं।

गांव के पास हेल्थ सब-सेंटर, PHC, CHC या आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, तो मरीज पहले वहीं पहुंच सकता है। बीमारी की शुरुआत में पहचान हो सकती है, समय पर दवा और सलाह मिल सकती है, जरूरत होने पर उसे आगे रेफर किया जा सकता है।

पास में जांच, पास में सलाह, परिवार को मिली समय पर राहत।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर से प्राथमिक हेल्थ मजबूत

आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव के पास हेल्थ सर्विस देने की सोच को मजबूत करते हैं। यहां फोकस केवल बीमारी के बाद इलाज पर नहीं, बल्कि रोकथाम, नियमित जांच, काउंसलिंग और लगातार देखभाल पर भी होता है।

ब्लड प्रेशर, शुगर, मातृ स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल और सामान्य दवा जैसी सुविधाएं पास मिलें, तो हर छोटी जरूरत के लिए जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ता।

यह सुविधा बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए खास राहत बन सकती है।

आशा वर्कर बनी गांव की हेल्थ गाइड

गांवों में हेल्थकेयर को परिवारों तक पहुंचाने में आशा वर्कर की बड़ी भूमिका होती है। वह स्थानीय समुदाय से जुड़ी होती है, इसलिए परिवारों से उसका सीधा संपर्क रहता है।

वह गर्भवती महिलाओं की जांच, बच्चों के टीकाकरण, पोषण, साफ-सफाई और सरकारी हेल्थ सर्विसेज की जानकारी देती है। किसी बच्चे का टीका छूट रहा हो या महिला को अस्पताल जाना हो, तो वह परिवार को गाइड कर सकती है।

आशा से जानकारी, समय पर तैयारी, गांव तक पहुंची हेल्थ की जिम्मेदारी।

टेलीमेडिसिन से डॉक्टर तक डिजिटल पहुंच

हर गांव में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद होना आसान नहीं है। ऐसे में टेलीमेडिसिन मरीज और डॉक्टर के बीच डिजिटल कनेक्ट बना सकती है।

ई-संजीवनी जैसी सेवाओं से मरीज हेल्थ सेंटर या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए डॉक्टर की सलाह ले सकता है। यह रिपोर्ट समझने, दवा के रिव्यू और फॉलो-अप में मददगार हो सकता है।

अगर डॉक्टर को लगे कि मरीज को बड़े अस्पताल जाना चाहिए, तो समय पर रेफरल दिया जा सकता है।

स्क्रीन से सलाह, डॉक्टर से बात, गांव के मरीज को मिला डिजिटल साथ।

एम्बुलेंस और रेफरल से इमरजेंसी में सहारा

दुर्घटना, प्रसव, सांस की गंभीर परेशानी, हार्ट की समस्या या तेज चोट जैसी स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी होता है।

108 और 102 जैसी एम्बुलेंस सेवाएं मदद का रास्ता बन सकती हैं। 102 सेवा मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों में उपयोगी है, जबकि 108 इमरजेंसी मामलों में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती है।

गांव से PHC, PHC से CHC और वहां से जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज तक रेफरल चेन साफ हो, तो मरीज को भटकना नहीं पड़ता।

जांच और दवा पास मिले, तो सफर कम

कई बार मरीज को जांच के लिए दूर जाना पड़ता है। ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था जांच और बच्चों की स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं पास मिलें, तो इलाज जल्दी शुरू हो सकता है।

जांच की रिपोर्ट समय पर मिले, तो डॉक्टर सही फैसला जल्दी ले सकता है। दवा भी पास उपलब्ध हो, तो मरीज को अलग से शहर नहीं जाना पड़ता।

जांच पास, दवा पास, मरीज के मन में बढ़ा विश्वास।

मातृ और बाल स्वास्थ्य को बड़ा फायदा

गांवों तक हेल्थकेयर पहुंचने का बड़ा असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर दिखता है। गर्भावस्था में नियमित जांच, टीकाकरण, पोषण सलाह और प्रसव की तैयारी जरूरी होती है।

पास सुविधा और आशा नेटवर्क से महिला को समय पर जानकारी मिल सकती है। बच्चे का टीकाकरण, वजन और पोषण भी नियमित रूप से देखा जा सकता है।

बुजुर्गों और लंबे इलाज वाले मरीजों को राहत

कई बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द और सांस की बीमारी के लिए लगातार इलाज चाहिए होता है। उनके लिए बार-बार शहर जाना आसान नहीं होता।

प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर नियमित जांच, दवा की सलाह और फॉलो-अप मिले, तो राहत मिल सकती है। टेलीमेडिसिन और लोकल हेल्थ वर्कर इस देखभाल को आसान बना सकते हैं।

बुजुर्ग को सपोर्ट, परिवार को आराम, पास हेल्थ सर्विस से आसान हुआ काम।

पब्लिक हेल्थ का मतलब केवल अस्पताल नहीं

पब्लिक हेल्थ केवल अस्पताल बनाने का नाम नहीं है। इसमें बीमारी से बचाव, टीकाकरण, पोषण, साफ-सफाई, समय पर जांच और जागरूकता भी शामिल हैं।

गांवों तक हेल्थ सर्विस पहुंचने से टीबी, मलेरिया, डेंगू, एनीमिया, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं की पहचान जल्दी हो सकती है।

शुरुआती स्तर पर बीमारी संभल जाए, तो हर मरीज को गंभीर हालत में बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत कम होती है। इससे परिवार का खर्च बच सकता है और बड़े अस्पतालों पर दबाव भी कम हो सकता है।

गांव के पास इलाज, परिवार के पास भरोसा

गांवों तक हेल्थकेयर सर्विसेज पहुंचना परिवारों के लिए बड़ा बदलाव है। इससे इलाज का सफर छोटा होता है, समय और खर्च बच सकता है, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और लंबे इलाज वाले मरीजों को सुविधा मिलती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आशा नेटवर्क, PHC-CHC, टेलीमेडिसिन, एम्बुलेंस और रेफरल सिस्टम मिलकर ग्रामीण हेल्थ नेटवर्क को मजबूत करते हैं।

जब इलाज गांव के पास आता है, तो बीमारी को समय पर पहचानने और संभालने का मौका बढ़ता है। लोगों को भरोसा मिलता है कि हेल्थ सर्विस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है।

पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है। इसमें हिंदुस्तान की कोई एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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