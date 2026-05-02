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यूपी के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे नए वेंटिलेटर, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की अत्याधुनिक मशीनों की खरीद

May 02, 2026 09:03 pm ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी के मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में वेंटीलेटर की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 221 अत्याधुनिक वेंटीलेटर खरीदेगा। यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने इसके खरीद की कवायद शुरू कर दी है। अगले महीने तक वेंटीलेटर खरीद का काम पूरा हो सकता है।

यूपी के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे नए वेंटिलेटर, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की अत्याधुनिक मशीनों की खरीद

यूपी के मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में वेंटीलेटर की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 221 अत्याधुनिक वेंटीलेटर खरीदेगा। यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने इसके खरीद की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए तकनीकी और वित्तीय बिड कराई जा चुकी है। अगले महीने तक वेंटीलेटर खरीद का काम पूरा हो सकता है। जरूरत के हिसाब से फिर इन्हें जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में लगाया जाएगा।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में वेंटीलेटरों की संख्या नाकाफी है। कोरोना काल में खरीदे गए वेंटीलेटर व अन्य मशीनें कई जगह रखीं धूल फांक रही हैं। वहीं कई जगह वेंटीलेटर चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ का भी अभाव है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 221 वेंटीलेटरों की खरीद होनी थी। मगर हीलाहवाली और लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हो सका। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी (एनएचएम) की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने वेंटीलेटरों की खरीद में लेटलतीफी का मामला सामने आने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जांच के आदेश दिए थे।

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विभागीय सूत्रों का कहना है कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में तैनात रहे एक अधिकारी के चलते समय पर वेंटीलेटरों की खरीद नहीं हो सकी थी। हालांकि, अब उस अधिकारी की सेवाएं करपोरेशन से खत्म हो चुकी हैं। सप्लाई कारपोरेशन से जुड़े सूत्रों की मानें तो मई माह में ही वेंटीलेटर खरीद की कवायद पूरी हो जाएगी। खास बात यह है कि जिन जगहों पर यह आईसीयू वेंटीलेटर लगाए जाएंगे, वहां इन्हें चलाने के लिए डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था भी करनी होगी।

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उधर, मुरादाबाद में मेडिकल की पढ़ाई करने के साथ ही वार्ड में चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाले डॉक्टरों की संख्या तीन से बढ़कर छह हो जाने से मंडलीय जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। अस्पताल के पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर बढ़ने से वार्डों में भर्ती मरीजों को चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से मुहैया कराना और आसान होगा।

अस्पताल के चिकित्साधीक्षक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि पीडियाट्रिक्स विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त रेजिडेंट चिकित्सकों की संख्या चार से बढ़कर छह हो गई है। ये डॉक्टर लगातार बच्चा वार्ड में मौजूद रहकर मरीजों की देखरेख करेंगे। मेडिसिन विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक और चिकित्सक के नियुक्त होने से रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या दो हो गई है। विभाग के अंतर्गत फिजीशियन की कमी है। एक और रेजिडेंट डॉक्टर के आने से चिकित्सा सेवाओं को बेहतर रूप से सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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